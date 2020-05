Grausiger Anblick auf dem Friedhof Waiblingen: Ein Leser hat dort Knochen gesehen, die aus der Erde herausragen.

Er sei regelmäßig auf dem Friedhof in der Alten Rommelshauser Straße, um das Grab seiner Eltern zu besuchen. Am vergangenen Mittwoch habe er „ganz unten“, in der Nähe der Mauer zur Alten Bundesstraße, die „unerhörte Entdeckung gemacht“, wie der Leser unserer Redaktion in einer E-Mail geschrieben hat. Auch ein Foto hat er mitgeschickt, das einen Erdhaufen zeigt,