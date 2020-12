„Wo sind nur all die Bittenfelder Ortstafeln hin?“, fragt die Ortschaftsverwaltung in ihrem Mitteilungsblatt. Und gibt auch gleich die Antwort: Dieses Jahr seien bereits mehrere Ortstafeln an unterschiedlichen Stellen in Bittenfeld gestohlen worden.

„Es handelt sich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um Diebstahl, den wir zur Anzeige bringen werden“, so die Bittenfelder Verwaltung. Wer Hinweise zum Verbleib der Ortstafeln oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich