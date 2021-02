Bei einer Ampel am alten Postplatz in Waiblingen hängt ein Wahlplakat von „Die Partei“ mit der Aufschrift „Nazis töten.“. Darf die Satirepartei, die für provokante Aktionen bekannt ist, so etwas? Eine Frau aus Weinstadt stört sich an der Wortwahl und meldete sich bei unserer Redaktion. „Sagen Sie, wo sind wir angelangt? Da regt sich kein Mensch auf – außer mir? Der vielgeschundene Begriff der Demokratie schützt wohl solche Geisteshaltungen?“, schreibt sie.

Fakt ist: Rechtsextreme