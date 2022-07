Aus Ex-"Vorratskammer" wird Pizzeria im VfL-Biergarten Waiblingen: Kran transportiert Arche

Acht Tonnen wiegt ein Bauelement der Arche, die am Mittwoch über die Laufbahn des VfL Waiblingen vom vorderen Teil des Geländes in den Biergarten transportiert wurde. Um das Restaurant an seinen neuen Standort zu bewegen, ist der Holzbau in zwei Teile zerlegt worden. Jedes Teil wird mit einem Kran auf einen Lkw gehievt, der seine Reise über den Sportplatz fortsetzt.

Keine leichte Aufgabe. „Die größte Herausforderung war das Gewicht“, erzählt Jochen Griesmeier, der Vorstand des Sportvereins.

Die Laufbahn ist auf 7,5 Tonnen Gewicht ausgelegt - zu wenig für den Transport

Damit die Laufbahn der Leichtathleten keinen Schaden nimmt, ist eine Strecke über 150 Meter für den Transport der Arche unter anderem mit Aluminium-Platten ausgelegt worden. „Die Laufbahn darf auf gar keinen Fall beschädigt werden“, so Griesmeier. Der Transport über die schmale Straße entlang des Schwimmbads sei nicht möglich gewesen, da das Bauteil eine Länge von acht Metern messe. Die Umsiedlung mit einem Schwertransport war laut Mitteilung des Vereins bis in die Abendstunden hinein geplant.

Die Pläne für den Einsatz der Arche entstanden bereits im Frühjahr 2021, so der Vorstandsvorsitzende, damals war das Bauwerk bereits aus Strümpfelbach auf das VfL-Gelände umgezogen. Nun ist es so weit: Die Pizzeria „La Nonna“, die sich vorher in den Räumlichkeiten des VfL befunden hat, wird die Arche im Oktober beziehen. Der Grund dafür: „Die Pizzeria im Vereinsheim und der Biergarten waren zu weit voneinander entfernt“, sagt Jochen Griesmeier. Dadurch sei es im Betriebsablauf zu logistischen Schwierigkeiten gekommen. Inhaber beider Lokale, Angelo Sapia, bestätigte bereits im Mai, dass die räumliche Trennung beider Gastronomien kompliziert sei.

Außerdem habe der VfL mehr Platz für das Sportprogramm gebraucht. Dadurch, dass die Pizzeria nun nicht mehr in den Räumlichkeiten des VfL haust, sondern bald in die Arche zieht, kann der Sportverein die Bereiche selbst nutzen. „Für Gymnastik- und Entspannungskurse“, erzählt Jochen Griesmeier. Dadurch werde die Sporthalle entlastet.

Dass die Umsetzung erst jetzt stattfinden kann, hat einen Grund:

Das Gelände des Sportvereins befindet sich in einem Wasser-Schutzgebiet. Dem Vereinsvorsitzenden zufolge habe es lange gedauert, bis dem Verein die Genehmigungen für den neuen Standort des Restaurants vorlagen. Nun, da das Bauwerk endlich an den zukünftigen Standort verlegt wurde, können die Arbeiten im Innenraum beginnen.

Als Nächstes soll der Innenraum renoviert werden

Für den Transport des mächtigen Holzgebäudes wurde die Küche daraus entfernt und muss nun wieder eingebaut werden. Diese und weitere Bauarbeiten beginnen laut Jochen Griesmeier in der nächsten Woche. „Alles in Absprache mit dem Pächter.“ Schon jetzt habe der Innenraum eine tolle Atmosphäre. Doch auch am Boden müsse noch etwas gemacht werden und für die endgültige Inbetriebnahme fehlte auch noch der Stromanschluss.

Mit der Eröffnung rechnet der Vorstand im Oktober. Die Arche könne dann den Biergarten ablösen, ein Parallelbetrieb sei erst im nächsten Jahr geplant. Das teilte Angelo Sapia der Redaktion bereits im Mai mit. 30 bis 50 Personen hätten dann in der Arche Platz.