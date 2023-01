Ausfälle durch Lehrermangel? Waiblinger Rektor: „Alles kriegen wir nicht hin“

„Absolut am Limit“, was die Zahl der Lehrkräfte angeht, so war man in Waiblingen ins aktuelle Schuljahr 2022/23 gestartet – wie sieht es zum Jahreswechsel aus? Der geschäftsführende Schulleiter der Waiblinger Schulen erwartet an seiner Realschule demnächst Mehrarbeit oder Unterrichtsausfall – und sieht den Lehrermangel insgesamt als „Riesenproblem“.

Lehrerin bald in Mutterschutz: Mehrarbeit oder weniger Unterricht

Die jüngsten Krankheitswellen mit Influenza, RSV und Co. haben auch die Waiblinger Lehrerzimmer erfasst. „Da fallen manche drei bis fünf Tage aus“, so Axel Rybak über die Situation an seiner Staufer-Realschule vor den Weihnachtsferien. Diese kurzfristigen Ausfälle machen dem Rektor, der gleichzeitig geschäftsführender Schulleiter für ganz Waiblingen ist, weniger Sorgen als die strukturellen Probleme.

So habe die Realschule das Glück gehabt, mit Elternzeit-Rückkehrern „Lücken stopfen“ zu können. Im Februar werde aber eine schwangere Lehrkraft in Mutterschutz gehen, die bislang immerhin Online-Unterricht anbieten könne. „Für sie habe ich noch keinen Ersatz“, so Rybak. „Da muss dann der Rest mehr arbeiten oder Unterricht ausfallen.“

Lehrermangel: "Überall das gleiche Lied"

Um den Mangel abzufedern, hätten er selbst und seine Konrektorin Heike Gensch im Dezember schon über 20 Unterrichtsstunden zusätzlich übernommen. Dafür bleibe dann Verwaltungsarbeit liegen. „Wir machen uns Sorgen um die langfristige Lehrerversorgung“, so Axel Rybak. „Erkrankungen gehen vorbei, aber der Lehrermangel ist ein Riesenproblem. Und das wird nicht besser, eher schlimmer.“ Das, so Rybak, höre er auch von anderen Schulleitern – alle seien betroffen. „Das ist überall das gleiche Lied.“

An der Staufer-Realschule etwa hat Rybak zuletzt drei Stellen für die Fächerkombination Englisch und Technik ausgeschrieben. Eine konnte er besetzen. „Früher haben wir die ausgeschriebenen Stellen immer besetzt bekommen, aber das wird jetzt schwierig.“ Die Zahl der Bewerbungen habe deutlich abgenommen. „Das ist besorgniserregend“, findet Rektor Rybak, der eine „politische Aufgabe“ darin sieht, langfristig etwas zu ändern und die Arbeit attraktiver zu gestalten.

„Ein Grundproblem sind diese unsäglichen Einstellungswellen“

„Ein Grundproblem sind sicher diese unsäglichen Einstellungswellen“, meint Rybak. In manchen Jahren seien kaum junge Lehrkräfte in die Schulen geholt worden – auch zu seiner Zeit sei das so gewesen. Nach dem Studium musst er erst mal warten. Im zweiten Jahr habe er dann Glück gehabt, eingestellt zu werden, weil er Physik unterrichten konnte. „Heute wird alles eingestellt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist“, sagt der Schulleiter. Ausgelesen werde kaum, wegen des Mangels könne man sich das aber auch gar nicht leisten.

Dennoch sorgt sich Rybak neben der schieren Zahl der Lehrkräfte auch um die Qualität – es sei ihm wichtig, dass die neuen Kollegen auch ins Team passen. Die Noten aus dem Studium hält er hingegen nicht für entscheidend. „Die bestimmen nicht, ob jemand ein guter Lehrer wird.“

Schulleiter befürchtet, dass Fächer zusammengestrichen werden müssen

Rybak plädiert dafür, Quereinstiege zu erleichtern. Er könnte sich auch ein Lebensarbeitszeitmodell vorstellen: Lehrkräfte könnten damit jetzt mehr Unterricht halten, um den Mangel zu lindern. Gegen Ende ihrer Laufbahn könnten sie dann kürzertreten. Wenn das nicht reicht, müsse man „irgendwann“ jedoch über Kürzungen nachdenken, befürchtet der Schulleiter.

Manche Fächer müssten gegebenenfalls in weniger Stunden vermittelt oder sogar gestrichen werden. Nicht Kernfächer wie Deutsch oder Mathematik, aber bei den Nebenfächern hält Rybak das für vorstellbar. „Alles kriegen wir nicht hin. Es kommt ein Riesending auf uns zu mit dem Lehrermangel.“ Für die kommenden fünf Jahre rechnet er wegen einer „Pensionierungswelle“ der Babyboomer damit, dass die Lage noch schlimmer wird. Mit den heutigen Lehramtsstudierenden könne das nicht aufgefangen werden.

Keine Corona-Maßnahmen: "Unterrichten ganz normal"

Trotz dieser Aussichten gibt es zum Jahreswechsel auch Positives aus den Schulen zu berichten. Corona-Maßnahmen müssen sie nicht umsetzen. „Wir unterrichten ganz normal“, sagt Axel Rybak. Fernunterricht gebe es nur für Kinder, die – aus verschiedenen gesundheitlichen oder anderen Gründen – nicht in der Schule sein könnten. Auch Lehrkräfte, die etwa wegen einer Schwangerschaft nicht in Präsenz unterrichten dürfen, können sich so weiter einbringen.