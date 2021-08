Weil ihr Auto plötzlich einen Defekt hatte, hat eine 82-jährige Frau am Mittwoch um die Mittagszeit ungewollt die Ausfahrt der Postplatzgarage blockiert. Ihr Pkw stand in der steilen Ausfahrt in der Kurve, so dass sich hinter ihr ein kleiner Stau bildete.

{element}

Panisch rief die Frau um Hilfe, bis ein junger Mann und eine junge Frau ihr beisprangen. „Ich wurde von diesen beiden Menschen getröstet und beruhigt“, sagt die 82-Jährige, die ihren Namen nicht in einem Artikel lesen will.