Bislang unbekannte Täter haben am Samstag, 31. Juli, einen im Schneiderweg in Neustadt am Fahrbahnrand geparkten Opel im Bereich der Heckklappe und der Beifahrerseite beschädigt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegengenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 18.55 Uhr. Hierbei verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.