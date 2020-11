Ob an der Westumfahrung, an der Alten Bundesstraße oder an der AOK-Kreuzung: An mehreren verkehrsreichen Straßen und Kreuzungen in Waiblingen hängen neuerdings gelbe Plakate, die Autofahrer und Radler zum Abstandhalten ermahnen sollen. Geboten sind zwar die in der Corona-Pandemie berühmt gewordenen 1,50 Meter – freilich geht’s hier nicht um Viren, sondern um Verkehrssicherheit. Mit Corona hat die Aktion nur sehr indirekt zu tun.

Versehen sind die Plakate mit dem Logo der Stadt