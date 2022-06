Automatisierter Bus absolviert seine ersten Testfahrten in Waiblingen

Zwischen Bahnhof und Berufsbildungswerk (BBW) in Waiblingen ist seit kurzem ein automatisierter Elektro-Bus unterwegs. Das fahrerlose Kleinfahrzeug rollt im Rahmen des Forschungsprojekts „Ameise“ unter anderem durch die Maybachstraße, am Bahnhof (Hess-Areal) und beim BBW sind Haltestellen eingerichtet worden, die aber noch nicht ganz fertig sind.

Mitfahren kann momentan außer Projektmitarbeitern niemand. Man sei gerade in der ersten von drei Phasen, sagt Professor Ralf Wörner von der Hochschule Esslingen, der die Forschung koordiniert.

In dieser Phase ortet das Fahrzeug des Herstellers Easymile selbst. Danach werden Messpunkte zur besseren Orientierung aufgebaut.

In Phase drei wird dann die Geschwindigkeit erhöht (sie erreicht auch später maximal 25 km/h) und getestet, wie der Bus mit Hindernissen klarkommt. Danach müsse der Tüv das Ganze in Absprache mit dem Regierungspräsidium freigeben, so Wörner.

Im Juli sollen dann erstmals Testpersonen mitfahren dürfen. Interessierte können sich schon jetzt als „Proband“ für Testfahrten vormerken lassen. Wie berichtet, muss dafür ein Vertrag unterschrieben werden, wegen des Datenschutzes und zur Unfall-Absicherung.