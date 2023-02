Bäcker müssen Preise erhöhen: Was kostet eine Brezel in Waiblingen?

Die Brezel gehört fest zum Inventar jeder Bäckerei im „Schwabenländle“. Durch Inflation, Ukraine-Krieg und Energiekrise sind aber die Preise für die beliebte Backware angestiegen. Unsere Lokalredaktion hat sich bei Bäckereien in Waiblingen umgehört: Was kostet denn aktuell eine Brezel?

Früher, zu D-Mark-Zeiten, habe die Brezel noch 50 Pfennige gekostet, erinnert sich Andreas Wolf. Er betreibt die Bäckerei Wolf in der Rötestraße in Waiblingen, die er 2002 von seinen Eltern übernommen hat. Nun kostet das Laugengebäck aber 95 Cent. „Wir haben vor einem halben Jahr den Preis um zehn Cent erhöht“, sagt der Bäckermeister. Eigentlich auf 93 Cent, „viele Kunden meinten dann aber, dass der Betrag unpraktisch ist“. Das Verständnis aus der Kundschaft sei groß. „Wir haben rund 85 Prozent Stammkundschaft, die die Preiserhöhung akzeptieren“, sagt Andreas Wolf. Denn: „Jeder sieht, das alles teurer wird.“

Butter-Preis ist um 300 Prozent gestiegen

Grund für die Preiserhöhung sei zum einen die Lage am Energiemarkt, zum anderen der Anstieg der Rohstoffpreise. Neben den gestiegenen Preisen für Gas und Strom muss der Bäckerei-Inhaber beispielsweise auch für das Mehl mehr bezahlen. Vor dem Ukraine-Krieg lag der Preis bei 38 Euro pro 100 Kilo, nun bei 60 Euro pro 100 Kilo, so Andreas Wolf. „Und nicht nur Mehl wird teurer, sondern auch der Zucker, die Hefe und die Butter.“ Für Butter musste der Bäckermeister eine Preissteigerung um 300 Prozent in Kauf nehmen.

Die Kosten-Explosion bei den Backzutaten führt dazu, dass nicht nur die Brezel teurer wird. „Alles andere ist auch betroffen“, sagt er. Die Bäckerei Wolf hat über das Jahr 700 Artikel im Sortiment, „von Anisbrot bis Zimtsterne“, so der Inhaber. Jeden Tag werden zwischen 250 und 300 Brezeln gebacken. Aktuell bemerke er auch, dass Kunden weniger Feinbackwaren wie Torten kaufen, dafür aber zum günstigeren Kuchen greifen. Oder statt einer Brezel lieber ein Laugenweckle bestellen.

Vor einer weiteren Preiserhöhung der Brezeln schreckt der Bäcker zurück. „Wir scheuen uns, den Preis anzuheben.“ Irgendwann, so Andreas Wolf, sei die Schamgrenze erreicht. Mit Blick in die Zukunft rechnet er auch nicht damit, „dass die Preise mittelfristig wieder runtergehen“. Deshalb sei er sehr dankbar dafür, dass viele Kunden Tag für Tag in der Bäckerei einkaufen. „Wenn die Preise steigen, löst das schon Existenzangst aus“, sagt er.

Am Tag werden bei der Bäckerei Kauffmann zwischen 600 und 900 Brezeln gebacken

Die Bäckerei Kauffmann in der Langen Straße in Waiblingen hat den Preis für eine Brezel im vergangenen Herbst um zehn Cent erhöht. Nun kostet die Brezel 90 Cent. Pro Tag werden hier zwischen 600 und 900 Brezeln gebacken. Besonders an den Markttagen Mittwoch und Samstag sei die Nachfrage groß, so Kai Kauffmann, der die Bäckerei seit 1996 führt. Der Bäckermeister nennt ebenfalls zwei Gründe, warum die Brezel teurer wurde: der Gaspreisanstieg und der Weizenpreis. „Die Kombination hat uns getroffen.“ Schließlich ist das Bäckerhandwerk besonders energieintensiv.

Viel Energie geht für Kühlung und Ofen drauf. Die Bäckerei sei insbesondere „massiv vom Strompreis betroffen“. Auch das Verpackungsmaterial, die Brötchentüte, sei „doppelt so teuer“. In der Bäckerei mussten ebenfalls alle Preise angehoben werden - allerdings will Kai Kauffmann nicht die gesamten Kostensteigerung auf die Kunden umlegen. An eine ähnliche Situation, in der die Preise für Produktion so angestiegen sind, kann er sich nicht erinnern. „Nein, das gab es noch nie.“ Von der Kundschaft erfahre er weitestgehend Akzeptanz für die neuen Preise. „Die Leute verstehen es total.“

Eine Brezel sei zudem „reine Handarbeit und personalintensiv“, sagt Andreas John, Inhaber der Bäckerei John mit Filialen in Beinstein und Hohenacker. Etwa seit einem Jahr kostet die Brezel in der Bäckerei einen Euro – die Preiserhöhung sei im Hinblick darauf beschlossen worden, „was gerade mit den Kosten geschieht“. So mussten auch die Preise für andere Produkte wie Berliner angehoben werden. Die Brezel bleibe aber auch eines der Hauptprodukte, die in den Bäckerfilialen verkauft werden, sagt er.

Bäckerei Maurer: „Jede einzelne Brezel wird von Hand geschlungen“

Neben hohen Rohstoffpreisen und gestiegenen Energiekosten gibt es noch weitere Faktoren, die die Preise der Backwaren beeinflussen. „Jede einzelne Brezel wird von Hand geschlungen“, sagt Tobias Maurer, Geschäftsführer der Bäckerei Maurer. Von insgesamt 43 Filialen liegen sieben in Waiblingen – beispielsweise in der Bahnhofstraße oder in den Waiblinger Ortschaften. Täglich werden für alle Filialen 18000 Brezeln hergestellt. Und das benötigt Arbeitskraft. In der jüngsten Vergangenheit wurden die Löhne für die Mitarbeiter zweimal erhöht, sagt Tobias Maurer. Die Kunden würden entspannt auf die Preiserhöhungen reagieren, so der Geschäftsführer. „Es gab keine negative Rückmeldung.“

Aktuell kostet die Brezel in einer Maurer-Bäckerei 95 Cent. Zuvor wurde der Preis im Jahr 2022 erhöht. Damals kostete das Laugengebäck noch 90 Cent. Ob demnächst wieder eine Erhöhung ansteht, kann Tobias Maurer nicht sagen. „Das wäre Spekulation“, sagt er. Es sei davon abhängig, wie sich die Lage auf dem Rohstoffmarkt und auf dem Energiemarkt entwickle.

Eine Brezel für einen Euro: Das sind die Preise bei der Familien-Bäckerei Sehne am Waiblinger Bahnhof

„Und wie es mit den Löhnen weitergeht“, ergänzt Irmtraud Füll, Verkaufsleiterin und Teilhaberin bei der Bäckerei Sehne, die einen Standort am Waiblinger Bahnhof hat. Hier kostet die Brezel einen Euro, „wie überall in unseren Filialen auch“, sagt sie. Davon hat die Bäckerei mit Hauptsitz in Ehningen bei Böblingen insgesamt 160.

Bei der Bäckerei Maurer tut sich gerade etwas in Sachen Energie. „Gerade wird eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach gebaut, die in vierzehn Tagen in Betrieb geht“, sagt der Geschäftsführer des Bäcker-Unternehmens mit Hauptsitz in Winnenden. Damit sollen dann die Stromkosten reduziert werden. „Die Sonne schreibt keine Rechnung“, sagt Tobias Maurer. Auch in der Bäckerei Wolf in Waiblingen setzt man auf ein effizientes Nutzen von Energie. „Seit 20 Jahren nutzen wir die Wärmerückgewinnung, indem wir mit der Abwärme des Ofens das Warmwasser und den Betrieb beheizen können“, sagt Bäckerei-Inhaber Andreas Wolf.