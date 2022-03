Die Preise für Brot, Brezel und Brötchen werden in absehbarer Zeit steigen. Das teilten mehrere Waiblinger Bäcker auf Nachfrage der Lokalredaktion Waiblingen mit. Aber auch Metzgereien in Waiblingen werden eine Preiserhöhung nicht umgehen können. Grund dafür ist unter anderem der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden hohen Preise für Sprit und Getreide.

Bereits im vergangenen Jahr sind Getreidepreise aufgrund eines schlechten Erntejahres gestiegen. Zum Jahreswechsel