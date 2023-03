Bäder in Waiblingen, Fellbach und Umgebung: Wassertemperaturen im Vergleich

Vor rund einem Jahr wurden landauf, landab in den Hallenbädern die Temperaturen gesenkt. Denn mit Putins Angriff auf die Ukraine waren die Gaspreise noch weiter in die Höhe geschossen, und es grassierte die Angst vor einer möglichen Gasmangellage. Davon spricht heute keiner mehr, die Speicher sind zu 64 Prozent gefüllt – aber die Preise weiter hoch. Wie geht es nun weiter mit den Bädern? Bleiben die Temperaturen auf dem jetzigen Stand? Und was haben die Sparmaßnahmen eigentlich gebracht?

In Waiblingen haben die Stadtwerke als Betreiber die Temperatur der Sportbecken in allen Bädern leicht abgesenkt. In der Kernstadt liegt die Temperatur im Sportbecken bei 26 Grad und im Lehrschwimmbecken bei 29,5 Grad. Die Außentemperatur bewegt sich unverändert zwischen 29 und 30 Grad. Infolge der Absenkung regte sich Unmut seitens der DLRG und anderer Vereine, insbesondere mit Hinweis auf die Schwimmkurse und vor Kälte bibbernde Kinder. Zudem wurde das Außenbecken des Hallenbads geschlossen.

Als weitere Sparmaßnahme folgte die Schließung der Schul- und Vereinsbäder in Bittenfeld und Hegnach, die nach Ostern wieder öffnen. Das große Aber: Während der gesamten Freibadsaison bleibt das Hallenbad geschlossen. Und zwar bereits vom 1. Mai an, unabhängig vom Wetter. Die Becken sind auf 20 Grad grundbeheizt. Durch Absorbermatten und Sonne können Temperaturen bis 28 Grad erreicht werden. In den Schul- und Vereinsbädern liegen die Temperaturen bei 26 Grad in Neustadt, 27 in Hegnach und 30 in Bittenfeld.

Stadtwerke: Vorerst keine Temperaturänderung vorgesehen

Die Reaktionen auf die Temperaturen werten die Stadtwerke so: „Der Sportschwimmer freut sich über die Temperaturabsenkung während eines intensiven Trainings, und der gemütliche Bahnenzieher verkürzt teilweise wegen kühlerem Wasser seinen Aufenthalt im Sportbecken.“ Das Lehrschwimmbecken sei trotz Temperaturabsenkung weiterhin für Familien, Kursangebote wie Schwimmunterricht, Aquafitness und Babyschwimmen „bestens geeignet“.

Nun verläuft kein Jahr wie das andere, und der Energiebedarf im Hallenbad hängt massiv von der Außentemperatur ab. Daher tun sich die Stadtwerke mit einem Vergleich und einer Bezifferung der Einsparungen schwer. Zwischen November 2022 und Februar 2023 wurden im Vergleich zum Zeitraum November 2018 bis Februar 2019 30 Prozent an Strom und Wärme eingespart.

Die Wintersaison 2018/19 gilt hier als Vergleichswert für die Zeit „vor Corona“. Freilich rühren die 30 Prozent Einsparung nicht nur von den gesenkten Temperaturen, sondern eben auch von den Schließungen. Wer hofft, das Wasser könnte in absehbarer Zeit wieder stärker beheizt werden, muss weiter warten: „Änderungen an den Temperaturen sind momentan nicht vorgesehen“, sagt ein Sprecher der Stadtwerke Waiblingen.

Kühler wurde es auch im Fellbacher F3. Konkret wurde die Temperatur in den Sportbecken und Rutschen von 28 auf 26 Grad Celsius, in den Erlebnis- und Lehrschwimmbecken von 32 auf 30 Grad, in den Solebecken (Innen- und Außenbereich) von 33 auf 30 und im Kleinkinderbecken von 34 auf 33 Grad gedrosselt. Die Lufttemperatur blieb unverändert bei 31 bis 32 Grad. Auch die Temperatur in den Warmsprudelbecken (Whirlpools) ist unverändert bei 36 Grad geblieben.

Fellbach: „Energiepreise bleiben auf hohem Niveau“

An eine Anhebung der Temperaturen ist nicht gedacht. „Zum einen verharren die Energiepreise auf einem hohen Niveau“, sagt Kai Steuernagel, Geschäftsführer der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH. „Zum anderen ist natürlich auch die Notwendigkeit der Reduzierung von Treibhausgasen unverändert dringlich.“ Anfangs habe es zwar „vereinzelt“ auch Kritik und Unverständnis gegeben. Das Verständnis habe indes überwogen, trotz des Bedauerns über den Verlust an Komfort. Mittlerweile hätten sich die Badegäste an die Temperaturen gewöhnt.

Was die Einsparungen im F3 anbelangt, wird Kai Steuernagel ungleich konkreter als die Kollegen in Waiblingen: Der durchschnittliche Wärmebedarf des F3 in den Jahren von 2014 bis 2019 betrug rund 6.000.000 Kilowattstunden, was in etwa 600.000 Liter Heizöl entspreche. Im Jahr 2022 wurden im Vergleich dazu etwa 2.000.000 Kilowattstunden eingespart. Bei einem Wärmepreis von 15 Cent pro Kilowattstunde ergibt sich eine Ersparnis von 300.000 Euro. Zugleich würden 800 Tonnen an Kohlendioxid weniger ausgestoßen. Beim Strom sank der Verbrauch von 2.900.000 Kilowattstunden im Jahr auf 2.450.000. Bei 20 Cent pro Kilowattstunde ergeben sich 90.000 Euro und 190 Tonnen CO2-Einsparung.

Kernen erhöht, wenn die Verordnung ausläuft

Im Rommelshausener Hallenbad ist das Mehrzweckbecken auf 26 Grad temperiert. Zwei Grad weniger als sonst. Der bisherige Warmbadetag (donnerstags mit 30 Grad Wassertemperatur) wurde gestrichen. Ebenso ist das Dampfbad derzeit noch außer Betrieb.

Was die künftige Temperaturregelung anbelangt, richtet sich Kernen mit dem Römer Bad danach, ob die Bundesverordnung zur Sicherung der Energieversorgung über den 15. April 2023 hinaus verlängert wird oder nicht. „Sofern die Verordnung nicht verlängert wird, werden wir die Temperatur Mitte April wieder auf 28 bis 29 Grad anheben“, stellt die Gemeindeverwaltung Kernen in Aussicht.

Gemeinde Korb legt sich auf 28 Grad fest

Im Zuge der Energiesparmaßnahmen hat der Korber Gemeinderat Ende 2022 überlegt, das Hallenbad zumindest teilweise zu schließen. Das Gremium hat sich eindeutig dagegen ausgesprochen. Um dennoch Energie zu sparen, wurde der Warmbadetag mit bislang 32 Grad abgeschafft. Die Wassertemperatur blieb unter der Woche bei 28 Grad und wurde am Wochenende auf 27 Grad abgesenkt.

Im März kam es erneut zu einer Änderung: Wegen Anmerkungen der Nutzerinnen und Nutzer des Hallenbades und der Schwimmabteilung des SC Korb wurde beschlossen, die Temperatur mittwochs auf 30 Grad zu erhöhen. Die Kosten für die Erhöhung der Temperatur werden von der Gemeinde und dem SC Korb gemeinsam getragen. Für die restlichen Badetage wurde die Wassertemperatur des Korber Hallenbads auf 28 Grad festgelegt.