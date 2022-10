Bäder-Schließung: Protest bei Eltern in Bittenfeld, Verständnis bei DLRG und VfL

Dass das Lehrschwimmbecken Bittenfeld aus Energiespargründen ab den Herbstferien bis nach den Osterferien geschlossen bleiben soll, stößt bei den betroffenen Eltern auf Kritik. Désire Keller, Zweite Vorsitzende des Elternbeirats der Schillerschule in Bittenfeld, fragt sich, was jetzt aus dem Schwimmunterricht werden soll. Der Schule wurde angeboten, dass die Grundschüler ins Hallenbad in Neustadt können – doch das lässt sich laut Désire Keller organisatorisch nicht bewältigen. „Da müsste der Stundenplan aller Klassen umgeschmissen werden.“

Schließlich müssten die Kinder mit Bussen von Bittenfeld nach Neustadt gefahren werden, was zeitlich ein Aufwand ist. Dazu kommt, dass für Nichtschwimmer das Becken in Bittenfeld besser geeignet ist. Geplant ist jetzt von Seiten der Eltern ein offener Brief an die Vertreter der Stadt. Die Schließung des Lehrschwimmbeckens wie des Hallenbads Hegnach hat jüngst der Aufsichtsrat der Stadtwerke Waiblingen beschlossen, der sich aus Oberbürgermeister Sebastian Wolf sowie Mitgliedern des Gemeinderats zusammensetzt.

VfL Waiblingen kritisiert Temperatur

Bei den Vereinen, die das Hallenbad nutzen, fallen die Meinungen zur Entscheidung der Stadtwerke unterschiedlich aus. Martina Weckert, Leiterin der Abteilung Schwimmsport beim VfL Waiblingen, kann die Schließung der Bäder in Bittenfeld und Hegnach mittragen. „Ich verstehe es sehr, wenn man Energie sparen will.“ Auch findet sie es gut, dass nun der VfL nach den Herbstferien zum Ausgleich auch das Lehrschwimmbecken im Hallenbad Waiblingen nutzen darf. Gar nicht gefällt ihr aber, wie beim Hallenbad in Neustadt bereits seit längerem die Temperatur des Wassers abgesenkt wurde. Die beträgt laut Martina Weckert nur noch 25,5 Grad Celsius, etwas kühler als etwa in der Nachbarstadt Fellbach mit knapp 27 Grad. Eigentlich haben die Stadtwerke Waiblingen laut ihrem Sprecher alles so eingestellt, dass es 26 Grad sein sollen, aber aus technischen Gründen war es zuletzt weniger. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) fordert für einen sinnvollen Trainingsbetrieb eine Mindesttemperatur von wenigstens 26 Grad. Alles darunter, sagt Martina Weckert, ergebe keinen Sinn, weil der Körper der Schwimmer dann zu sehr damit beschäftigt sei, sich warm zu halten.

Martina Weckert merkt auch beim Schwimmunterricht, wie schnell die Kinder bei den jetzigen Wassertemperaturen in Neustadt die Lust verlieren. Selbst sie als Wettkampf-Schwimmerin spürt es. Wenn die Temperatur in Neustadt nur um ein Grad erhöht werden würde, wäre aus Sicht von Martina Weckert schon viel gewonnen. Derzeit sei es nämlich so, dass sich nicht wenige Schwimmer zwischendurch im Schwimmunterricht warm duschen, um sich wieder aufzuwärmen. „Die haben alle blaue Lippen“, sagt die VfL-Abteilungsleiterin. Ähnlich sei es bei den Turmspringern.

DLRG Bittenfeld muss nach Waiblingen

Christian Sachers, Leiter der Ausbildung bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bittenfeld (DLRG), steht hinter dem gefundenen Kompromiss in Waiblingen. Die DLRG Bittenfeld kann zwar nun bald nicht mehr das Lehrschwimmbecken in der Ortschaft nutzen, allerdings darf sie künftig ins Hallenbad Waiblingen – ohne Abstriche beim Angebot. „Im Großen und Ganzen können wir uns in Waiblingen glücklich schätzen.“ Alles ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, wenn die DLRG nach Waiblingen muss. Und klar ist auch, dass nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Warteliste der Kinder, die das Angebot der DLRG nutzen wollen, „unendlich lange“ ist.