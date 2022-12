Bürgerinteressengemeinschaft Waiblingen-Süd: Sorgen wegen Martin-Luther-Haus

Der Mietvertrag der Stadt Waiblingen für Räume des Forums Süd im Martin-Luther-Haus endet im Lauf des Jahres 2023 – und bislang wurde er noch nicht mit der evangelischen Kirchengemeinde verlängert. Diese Räume wurden von der Stadtverwaltung einst als Ersatz für ein richtiges Stadtteilhaus angemietet, damals für einen Zeitraum von fünf Jahren. Nun ist schon länger klar, dass sich die evangelische Kirchengemeinde Waiblingen von Immobilien aus finanziellen Gründen trennen muss. Ein Verkauf des Martin-Luther-Hauses gehört zu den möglichen Optionen – und genau das macht Olaf Arndt, dem Vorsitzenden der Bürgerinteressengemeinschaft Waiblingen-Süd (Big), große Sorgen.

Neubau eines Stadtteilhauses im Rötepark

Er nutzte die jüngste Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV), um dort stellvertretend für die Mitglieder des Vereins zu sprechen. Dieser hat bereits im November einen Antrag zum Haushalt 2023 gestellt und sich dafür ausgesprochen, 50.000 Euro zur Evaluierung und konzeptuellen Neuausrichtung des Stadtteilhauses Forum Süd einzustellen.

Hier geht es zum einen darum, ob das Mietverhältnis mit der Kirche fortgesetzt werden sollte, und zum anderen um die Frage, was eigentlich getan wird, wenn das Martin-Luther-Haus tatsächlich verkauft wird. Die Big wünscht sich deshalb, dass externe Berater und Planer hinzugezogen werden – und zwar rechtzeitig vor Ablauf des Mietvertrags. Diese sollen dann auch einen eventuellen Neubau eines Stadtteilhauses im Rötepark prüfen.

Bereits vor Jahren warb Olaf Arndt im Namen der Bürgerinteressengemeinschaft für einen Standort im Rötepark an der Jesistraße. Das Konzept eines Stadtteilhauses kann aus seiner Sicht an dieser zentralen Stelle für ganz Waiblingen-Süd verwirklicht werden – anders als beim Martin-Luther-Haus. Die Neubau-Befürworter setzten sich bekanntlich damals aber nicht durch.

Erster Bürgermeister Ian Schölzel bittet um Geduld beim Forum Süd

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung war es dem Ersten Bürgermeister Ian Schölzel indes wichtig, der Big Süd ein Angebot zum Dialog zu machen. Er verwies darauf, dass Oberbürgermeister Sebastian Wolf und er erst seit diesem Jahr für Waiblingen tätig sind.

Auch warb er mit Blick auf das Forum Nord auf der Korber Höhe um Verständnis, dass die Stadt nicht sofort ihr Augenmerk auf das Forum Süd richten kann. „Wir sind im Moment sehr stark mit dem Forum Nord beschäftigt.“ Dieses soll ja von seinem jetzigen Standort ins Mikrozentrum umziehen.

Verbale Unterstützung erhielt Olaf Arndt nicht zuletzt von einigen Stadträten. Dagmar Metzger (Alternative Liste, kurz ALi) sagte klar, dass ihre Fraktion der BIG Süd bei ihrem Wunsch nach einem Bürgerhaus zur Seite steht. Lissy Theurer (SPD) fand, dass die aktuelle Situation des Forums Süd kein gutes Bild abgebe. „Wir müssen ein ganz großes Auge darauf haben, was da nächstes Jahr passiert.“

Ähnlich sah es FDP-Stadträtin Andrea Rieger. „Ich verstehe die Sorge der BIG Süd schon.“ Siegfried Bubeck (FW/DFB) betonte, dass man derzeit fairerweise noch abwarten müsse – schließlich finden momentan auch Gespräche zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadtverwaltung über die Zukunft des Martin-Luther-Hauses statt. Klar ist aber auch für Bubeck: „Was nicht sein darf, ist, dass man einfach so weiterwurstelt.“ Auch Daniel Bok (Grünt/Tierschutzpartei) sagte, dass die Umstände nicht so seien, wie man sich das für ein Stadtteilhaus wünschen würde.

Nicht mehr erneut fünf Jahre: Mietvertrag für Martin-Luther-Haus soll um kürzeren Zeitraum verlängert werden

Der Erste Bürgermeister Ian Schölzel kündigte an, in einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung im ersten Halbjahr 2023 über die Lage des Martin-Luther-Hauses zu berichten. Auch stellte er klar, dass die Stadt nicht vorhat, den Mietvertrag fürs Martin-Luther-Haus um weitere fünf Jahre zu verlängern. Wenn verlängert wird, soll dies laut Ian Schölzel für einen kürzeren Zeitraum erfolgen. Zudem bot er der Bürgerinteressengemeinschaft Waiblingen-Süd an, sich vor Ort mal zu treffen, gemeinsam mit Vertretern der Kirchengemeinde und der Stadtteilmanagerin.

Die von der BIG Süd geforderte Evaluation mit externen Fachleuten hält die Stadtverwaltung für entbehrlich – und damit auch die geforderten 50.000 Euro im Haushalt 2023. Gegen diese Marschroute stimmte nur ALi-Stadträtin Dagmar Metzger.