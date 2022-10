Bürgerzentrum Waiblingen 2022/23: „LEO - eine Show jenseits der Schwerkraft“

Seit Oktober 2022 können Interessierte wieder viele Veranstaltungen im Rahmen des Konzert- und Theaterprogramms im Bürgerzentrum Waiblingen besuchen. Der Kulturspielplan für 2022/23 enthält verschiedene Veranstaltungen wie Lesungen, Theateraufführungen, Konzerte und eine Tanzgala. Bei diesen Events treffen Berühmtheiten aus der ganzen Welt mit aufstrebenden Künstlern zusammen.

„Nicht nur etwas für Spezialisten“

Im Kulturprogramm sollen „Modernes und Traditionelles“ verbunden werden: klassische Konzerte und Theateraufführungen gemischt mit einer „aufregenden Tanzgala“ und einem „Physical Theater“. Das Stück „LEO – eine Show jenseits der Schwerkraft“ ist eine „eher“ pantomimische Aufführung, erläutert Jennifer Lindenberger, aus der Abteilung für Kultur und Veranstaltungsmanagement. Die Show wird am 14. Januar veranstaltet. Lindenberger beschreibt das Programm weiter: „Ein Mann, ein Stück Kreide und viele aufregende Eindrücke“. Sie freut sich darüber, erstmals das „Spektakel“ im Spielplan zu haben. Der Spielplan sei „nicht nur etwas für Spezialisten, sondern für jedermann“, sagt Lindenberger. Das Wichtigste seien das Interesse an der Kultur und Spaß an einer Veranstaltung.

Thomas Vuk wünscht sich mehr jüngeres Publikum im Bürgerzentrum Waiblingen

Thomas Vuk, Fachbereichsleiter Kultur und Sport bei der Stadt, ist es „ein wirklich wichtiges Anliegen“ der jungen Generation das Kulturgut näherzubringen. In der vorherigen Saison zählten die Veranstalter mehr als 400 Kinder und Jugendliche, welche die Vorführungen besuchten. Dennoch wünscht Vuk sich mehr jüngeres Publikum im Bürgerzentrum. Darum werden jedes Mal die neuen Deutsch-Abiturthemen in das Programm integriert. Das Abiturthema „Der gute Gott von Manhattan“ wird am 18. Januar als „Schauspiel nach einem Hörbuch“ gezeigt. Ebenso wird Kafkas „Amerika/Der Verschollene“ am 9. Februar aufgeführt.

Um die Veranstaltungen für junge Erwachsene attraktiver zu machen, gibt es speziell für Schüler, Studenten und Bundesfreiwillige bis zum 26. Lebensjahr „Das junge Abo“. Dabei handelt es sich um ein Abonnement für 24 Euro, bei welchem der Käufer sechs Vorstellungen seiner Wahl besuchen und kostenlos mit Bus und Bahn zum Bürgerzentrum fahren kann.

Bei Familien stets beliebt sind die Märchenaufführungen. Deshalb bleiben auch diese fester Bestandteil des Kulturprogramms: Am 16. Dezember wird das Märchen „Hänsel und Gretel“ in Form eines Märchenspiels aufgeführt. Besonders an der Vorführung sind die integrierten Volkslieder wie „Ein Männlein steht im Walde“ oder „Brüderchen, komm tanz mit mir“.

Kultur und Nachwuchstalente fördern

Thomas Vuk sieht es als seine Aufgabe, eine „Grundversorgung“ kultureller Vorführungen für alle Interessierten bereitzustellen. Durch die „niederschwellige Preiskultur“ möchte er es jedem ermöglichen, Berühmtheiten wie Daniel Hope, Eric Gauthier und Claire Huangci zu sehen. „Der Eintritt für ein Konzert kostet oft mehr als 50 Euro, dafür bekommt man bei uns mehrere Vorstellungen zu sehen“.

Ein besonderes Highlight sei die Show von Eric Gauthier and Friends. Die Tanzgala sei „seit vielen Jahren im Bürgerzentrum und immer einzigartig“, so der Fachbereichsleiter. Die Aufführung hat für Thomas Vuk zudem einen besonderen Stellenwert: Eric Gauthier fördert aufstrebende, internationale Künstler – so wie es auch die Kulturabteilung tun möchte. Beispielsweise ist die „Internationale Opernwerkstatt Waiblingen“ ein Projekt der Stadt, um Nachwuchstalente aus dem In- und Ausland zu fördern. „Die neuen Talente bekommen immer einen Platz auf unserer Bühne“, sagt Thomas Vuk.

Außerdem möchte er das „Profil der Oper“ erweitern und dem „kulturellen Reichtum eine Bühne bieten“. In den letzten Jahren traten Nachwuchstalente aus verschiedenen Ländern wie Belgien, Südafrika und Russland im Bürgerzentrum auf.