Bürgerzentrum Waiblingen: Eric Gauthier und weitere Höhepunkte im Programm

Shakespeares Hamlet als Rock-Musical, Verdis Oper „La Traviata“, Mozarts Oper „Idomeneo“ und erneut eine Tanzgala von „Eric Gauthier & friends“: Das Bürgerzentrum Waiblingen hat auch in der Saison 2023/2024 wieder viel zu bieten. Im Rückblick auf die noch laufende Saison 2022/2023 kann die Stadt zudem bereits verkünden, dass das Publikum nach einer coronabedingten Pause wieder Abonnements abschließt. In den beiden Spielzeiten zuvor war der Abo-Verkauf noch ausgesetzt worden. „Das Publikum ist uns treu geblieben und gerne wieder zum Abonnement zurückgekehrt.“

Konzert mit dem weltbekannten Geiger Daniel Hope am Freitag, 21. April 2023

In dieser Saison gibt es am Samstag, 25. März 2023, noch die Lesung mit Claudia Michelsen und am Freitag, 21. April 2023, das Konzert mit dem weltberühmten Geiger Daniel Hope. Auch der aus Kanada stammende Tänzer Eric Gauthier wird am Freitag, 26. Mai 2023, wieder seine Tanzgala im Bürgerzentrum aufführen.

Hier ein Überblick über das neue Programm für 2023/2024:

Samstag, 30. September 2023 – Literatur plus „Marias Testament“: Gespielte Lesung nach dem Roman von Colm Tóibin, Rezitation durch Nicole Heesters. Inhalt: Die Mutter Jesu glaubt nicht an den christlichen Gott und schildert ihr privates Leben mit dem Sohn.

Gespielte Lesung nach dem Roman von Colm Tóibin, Rezitation durch Nicole Heesters. Inhalt: Die Mutter Jesu glaubt nicht an den christlichen Gott und schildert ihr privates Leben mit dem Sohn. Freitag, 13. Oktober 2023 – Literatur plus „Der große Schlaf“: Die Rezitation übernimmt Schauspieler Ulrich Noethen, die Musik stammt vom Klaviertrio Boulanger Trio. Der Kriminalroman gilt als Literatur-Klassiker, der auch von Hollywood mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle verfilmt wurde und 1946 in die Kinos kam.

Die Rezitation übernimmt Schauspieler Ulrich Noethen, die Musik stammt vom Klaviertrio Boulanger Trio. Der Kriminalroman gilt als Literatur-Klassiker, der auch von Hollywood mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle verfilmt wurde und 1946 in die Kinos kam. Freitag, 10. November 2023 – Stuttgarter Philharmoniker & Vokalsolist Emerging Artist von „Opera for Peace“: Mit dem weltweiten Netzwerk „Opera for Peace“ und den Stuttgarter Philharmonikern will die Stadt Waiblingen die 2022 begonnene Reihe mit jungen Opernsolisten fortsetzen.

Mit dem weltweiten Netzwerk „Opera for Peace“ und den Stuttgarter Philharmonikern will die Stadt Waiblingen die 2022 begonnene Reihe mit jungen Opernsolisten fortsetzen. Freitag, 17. November 2023 – Shakespeares Hamlet als Rockmusical: Klassische Shakespeare-Texte treffen bei der Opernwerkstatt am Rhein auf Rockmusik und ein modernes Bühnendekor auf historisch anmutende Kostüme.

Klassische Shakespeare-Texte treffen bei der Opernwerkstatt am Rhein auf Rockmusik und ein modernes Bühnendekor auf historisch anmutende Kostüme. Sonntag, 3. Dezember 2023 – Klavier-Rezital von Danae Dörken: Die Reihe mit jungen aufstrebenden Klavierspielerinnen und der deutsch-griechischen Pianistin Danae Dörken findet erneut statt.

Die Reihe mit jungen aufstrebenden Klavierspielerinnen und der deutsch-griechischen Pianistin Danae Dörken findet erneut statt. Freitag, 15. Dezember 2023 – ein Wintermärchen: Die komödiantische Romanze in der Inszenierung der Shakespeare Company Berlin wurde bereits 2021 im Büze aufgeführt. In dem Stück geht es laut Ankündigung um Rivalität, Eifersucht, Tatkraft, Intrige, junge Liebe und späte Erkenntnis.

Die komödiantische Romanze in der Inszenierung der Shakespeare Company Berlin wurde bereits 2021 im Büze aufgeführt. In dem Stück geht es laut Ankündigung um Rivalität, Eifersucht, Tatkraft, Intrige, junge Liebe und späte Erkenntnis. Dienstag, 30. Januar 2024 – „Der Richter und sein Henker“: In dem Schauspiel nach dem Kriminalroman von Friedrich Dürrenmatt vom Altonaer Theater übernimmt Kriminalkommissar Bärlach die Ermittlungen in einem Mordfall. Hauptverdächtiger ist ein gewisser Gastmann.

In dem Schauspiel nach dem Kriminalroman von Friedrich Dürrenmatt vom Altonaer Theater übernimmt Kriminalkommissar Bärlach die Ermittlungen in einem Mordfall. Hauptverdächtiger ist ein gewisser Gastmann. Freitag, 9. Februar 2024 – „La Traviata“: Die Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi vom Theater Pforzheim/Städteoper Südwest handelt von einer Kurtisane, die dem Tod geweiht ihrer wahren Liebe entsagt.

Die Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi vom Theater Pforzheim/Städteoper Südwest handelt von einer Kurtisane, die dem Tod geweiht ihrer wahren Liebe entsagt. Montag, 26. Februar 2024 – Fräulein Julie: In dem Schauspiel von August Strindberg und der Inszenierung des Renaissancetheaters Berlin spielt der bekannte Schauspieler Dominique Horwitz mit. Inhalt: Julie, Tochter eines Grafen, will das enge Gefängnis der Standesgrenzen sprengen, während Diener Jean vom sozialen Aufstieg träumt.

In dem Schauspiel von August Strindberg und der Inszenierung des Renaissancetheaters Berlin spielt der bekannte Schauspieler Dominique Horwitz mit. Inhalt: Julie, Tochter eines Grafen, will das enge Gefängnis der Standesgrenzen sprengen, während Diener Jean vom sozialen Aufstieg träumt. Freitag, 8. März 2024 – Literatur plus mit „Momo“ von Michael Ende: Die Rezitation kommt von Schauspieler Walter Sittler, die Musik von Stefan Weinzierl. Michael Endes sozialkritischer Roman aus dem Jahr 1973 erzählt von einem kleinen Mädchen, das den Menschen die Zeit zurückbringt, die sie sich von den grauen Herren haben stehlen lassen.

Die Rezitation kommt von Schauspieler Walter Sittler, die Musik von Stefan Weinzierl. Michael Endes sozialkritischer Roman aus dem Jahr 1973 erzählt von einem kleinen Mädchen, das den Menschen die Zeit zurückbringt, die sie sich von den grauen Herren haben stehlen lassen. Sonntag, 10. März 2024 – Waiblinger Kammerorchester: Unter der Leitung des Dirigenten Knud Jansen präsentiert das Waiblinger Kammerorchester Kammermusik.

Unter der Leitung des Dirigenten Knud Jansen präsentiert das Waiblinger Kammerorchester Kammermusik. Mittwoch, 13. März 2024 – Woyzeck: Das Landestheater Württemberg Tübingen Reutlingen Hohenzollern (LTT) führt das Dramenfragment nach Georg Büchner auf.

Das Landestheater Württemberg Tübingen Reutlingen Hohenzollern (LTT) führt das Dramenfragment nach Georg Büchner auf. Sonntag, 14. April 2024 – Avi Avital (Mandoline) und Anneleen Lenaerts (Harfe): Avi Avital ist ein berühmter Mandolinenspieler der Gegenwart. Nach einem Trioprogramm im Januar 2016 kommt er nun nach Waiblingen zurück – in einem Duo mit Anneleen Lenaerts. Sie ist Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker. Gemeinsam spielen sie Werke von Beethoven, Smetana, De Falla, Bartok und Schubert.

Avi Avital ist ein berühmter Mandolinenspieler der Gegenwart. Nach einem Trioprogramm im Januar 2016 kommt er nun nach Waiblingen zurück – in einem Duo mit Anneleen Lenaerts. Sie ist Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker. Gemeinsam spielen sie Werke von Beethoven, Smetana, De Falla, Bartok und Schubert. Freitag, 19. April 2024 – Idomeneo: Die Oper von Wolfgang Amadeus Mozart wird vom Theater Pforzheim/Städteoper Südwest aufgeführt, inhaltlich geht es um den aus dem trojanischen Krieg heimkehrenden König Kretas.

Die Oper von Wolfgang Amadeus Mozart wird vom Theater Pforzheim/Städteoper Südwest aufgeführt, inhaltlich geht es um den aus dem trojanischen Krieg heimkehrenden König Kretas. Freitag, 3. Mai 2024 – Birgit Minichmayr, „As An Unperfect Actor”: Die österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr singt in Arrangements des Jazz-Pianisten Bernd Lhotzky Vertonungen von Shakespeare-Sonetten.

Die österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr singt in Arrangements des Jazz-Pianisten Bernd Lhotzky Vertonungen von Shakespeare-Sonetten. Freitag, 10. Mai 2024 – Tanzgala von „Eric Gauthier & friends“: Mit seinem Ensemble präsentiert er im Bürgerzentrum Waiblingen erneut zeitgenössischen Tanz.

Mit seinem Ensemble präsentiert er im Bürgerzentrum Waiblingen erneut zeitgenössischen Tanz. Freitag, 17. Mai 2024 – Moka Efti Orchestra featuring Severija (Big Band Spektakel): Die Big Band aus „Babylon Berlin” mit den Songs der Serie kommt nach Waiblingen. Sie bringt Musik der 20er Jahre mit. Der Name der Gruppe stammt vom „Moka Efti”, einem der Unterhaltungspaläste des Berlins der 20er Jahre und Handlungsschauplatz aus der Serie „Babylon Berlin“.

Von den Stadträten im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport (WKS) erntete Thomas Vuk, Fachbereichsleiter Kultur und Sport bei der Stadt, für das neue Programm viel Lob. „Ich denke, es sind alles Highlights“, fand etwa Wolfgang Bechtle (CDU/FW). Wenn er bei einer Veranstaltung ins Parkhaus des Bürgerzentrums gehe, sehe er, dass die Leute aus Stuttgart und den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg kämen. Das Geld, findet Bechtle, sei daher gut angelegt. Fürs Konzert- und Theaterprogramm 2023/2024 hat die Stadt inklusive Zusatzveranstaltungen wie der Waiblinger Opernwerkstatt aktuell 312.000 Euro eingeplant.

OB Sebastian Wolf: „Ich hoffe, es folgen weitere solche Abende“

Ulrich Scheiner (SPD) erinnert sich, wie er im Bürgerzentrum die österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr erlebte – und wie seine Tochter von dem Abend „total beglückt“ gewesen sei, obwohl sie anfangs nicht mitkommen wollte. Sein eigenes Urteil zu dem Abend: „Flashig und abgefahren“. OB Sebastian Wolf wiederum freute sich über die Rückmeldungen aus dem Gremium. „Ich hoffe, es folgen weitere solche Abende.“