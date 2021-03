Ausnahmecellist Daniel Müller-Schott, Schauspielerin Birgit Minichmayr, Star-Tänzer Eric Gauthier und sein Ensemble: Sie alle sollen im Rahmen des neuen Konzert- und Theaterprogramms 2021/2022 der Stadt im Bürgerzentrum Waiblingen zu sehen sein. Dafür fließt Geld aus dem Paket „Neustart Kultur“, mit dem der Bund die Kultur in der Corona-Pandemie stützen will. Und so erhält auch Waiblingen bis zu 136 000 Euro Förderung.

Programm soll bis Ende Juni 2022 laufen

Falls wegen