Bürgerzentrum Waiblingen: Keine barrierefreie Bus-Haltestelle aus Angst vor Stau

Bis Ende Februar 2023 sollte die Bushaltestelle am Bürgerzentrum Waiblingen ein barrierefreies Buskap sein, das ein Bus im Gegensatz zu heute fast komplett gerade anfahren könnte – doch nun kann der Umbau doch nicht Ende Oktober 2022 beginnen. Im Ausschuss für Planung, Technik und Bauen der Stadt scheiterte das Projekt in der jüngsten Sitzung knapp, da zu wenig Stadträte dafür stimmten – getrieben von der Sorge vor einem künftig stärkeren Rückstau in der Neustädter Straße vor der Ampel der Kreuzung Winnender Straße.

Künftig in Spitzenzeiten 50 Sekunden Wartezeit statt 25 Sekunden

Denn für das Projekt müsste eine der derzeit zwei Geradeaus-Spuren geopfert werden, zugunsten einer reinen Rechtsabbiegespur Richtung Beinsteiner Tor. Das aber würde die Wartezeiten für Autos und Lastwagen an der Ampel verdoppeln. Statt einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Sekunden würden in Spitzenzeiten rund 50 Sekunden anfallen. Das war insbesondere den Stadträten der CDU/FW-Fraktion zu viel.

Michael Stumpp: „Wir haben heute eine Bushaltestelle, die funktioniert“

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Stumpp erinnerte daran, dass auf der Neustädter Straße am Tag 20.000 Fahrzeuge unterwegs seien und diese die Haupterschließungsstraße von Waiblingen Richtung Neustadt und Hohenacker sei. Wegen der längeren Wartezeiten für den Verkehr an der Ampel sprach sich Stumpp gegen den Umbau zum Buskap aus. „Wir haben heute eine Bushaltestelle, die funktioniert.“ Gleiches gilt für den CDU/FW-Stadtrat für die im Zuge des Umbaus ebenfalls geplante Änderung der Radwegeführung. Auch Fraktionschef Peter Abele sprach sich gegen Veränderungen aus, die aus seiner Sicht mehr Nachteile bringen. „Mit der Behinderung des Individualverkehrs schaffen wir keine Verkehrswende.“ Sein Stadtratskollege Hans-Ingo von Pollern befürchtete gar einen Rückstau bis zum Kreisverkehr Talstraße/Neustädter Straße, verbunden mit Abgas und Lärm für die Anwohner.

Buskap: Jetzige Betonwartehalle würde durch eine Glaswartehalle ersetzt werden

Teil der Planung ist, dass der Radweg künftig hinter dem Wartebereich der Bushaltestelle verlaufen würde. Die jetzige Betonwartehalle würde durch eine Glaswartehalle ersetzt werden, die Bäume könnten dabei erhalten bleiben. Der Radweg würde mit dann insgesamt drei Metern auch breiter werden. Mit dem Fahrradverein „Pro Velo“ und dem Ordnungsamt sei alles abgestimmt, betonte Oliver Strauß, Leiter des Fachbereichs Städtische Infrastruktur.

Vorteil des Buskaps gegenüber der jetzigen Busbucht ist, dass es Fahrgäste mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen wesentlich leichter haben, da sie fast ohne Lücke und Höhendifferenz in den Bus einsteigen können. Kosten würde der Umbau 120.000 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Die Firma ASR Asphalt und Straßenbau Rems GmbH aus Fellbach sollte eigentlich den Auftrag erhalten, der Vergabebeschluss war in der Sitzungsvorlage schon formuliert – doch dann kam wie gesagt alles anders.

Baubürgermeister Dieter Schienmann: „Es war nie das Ziel von uns, eine möglichst große Behinderung zu errichten“

Es half auch nichts, dass Baubürgermeister Dieter Schienmann daran erinnerte, dass der am Bürgerzentrum vorbeiführende Radweg Teil des Remstal-Radwegs ist und trotzdem gerade mal 1,50 bis 1,60 Meter breit sei. „Das ist das Nadelöhr, durch das der komplette Radverkehr momentan durch muss.“ Schienmann bot auch an, noch mal das Gespräch mit der Ordnungsbehörde zu suchen, um vielleicht doch beide Geradeaus-Spuren in der Neustädter Straße zu erhalten. Dies würde die Gefahr von stärkeren Rückstaus reduzieren, aber zugleich zu einem anderen Problem führen. Immer dann nämlich, wenn der Bus im Buskap halten würde, müssten jene hinter dem Bus, die weiter geradeaus fahren wollen, die Spur wechseln. Es könnte also zu mehr Ärger und Unfällen kommen. Der Baubürgermeister war dennoch bereit, auf eine reine Rechtsabbiegespur zum Beinsteiner Tor zu verzichten, um das Buskap zu retten. „Es war nie das Ziel von uns, eine möglichst große Behinderung zu errichten“, sagte er in Richtung all jener, die durch den Umbau stärkere Rückstaus befürchten.

Für das Buskap und die geplanten verkehrlichen Änderungen gab es aber auch Unterstützung. Das, was die CDU anführe, sei ein Schlag ins Gesicht aller Menschen mit Beeinträchtigungen, sagte Stadtrat Tobias Märtterer (Grünt/Tierschutzpartei). „Ich denke, wir sind heute ein bisschen moderner als vor 30, 40 Jahren.“ Tobias Märtterer findet es vielmehr sogar gut, dass sich durch den Umbau der Verkehr verlangsamen würde, auch mit Blick auf die in der Nähe liegende Mia-Stihl-Kita (An der Talaue 2).

Freie Fahrt für freie Bürger?

Den Vorwurf von Tobias Märtterer, dass die Äußerungen ein Schlag ins Gesicht für Menschen mit Beeinträchtigungen seien, wies Peter Abele umgehend zurück. „Wenn ich mir vorhalten muss, dass ich nichts für behinderte Menschen tue, dann finde ich das schon unverschämt.“ Ulrich Scheiner (SPD) fühlte sich von der CDU an ein altes Motto der Autofahrer-Lobby erinnert, das er schon als Kind kennengelernt hatte: freie Fahrt für freie Bürger. „Da hat sich nichts geändert“, bemerkte Scheiner und verwies darauf, dass der Radweg-Abschnitt vorm Bürgerzentrum derzeit „die gefährlichste Stelle in ganz Waiblingen“ sei. Die Warnung änderte aber auch nichts mehr an der Abstimmung: Es gab nur fünf Ja-Stimmen für den Bau- und Vergabebeschluss – eine zu wenig. Das Projekt ist damit erst mal gescheitert.