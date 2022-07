Bürgerzentrum Waiblingen: Umbau vor Pächterwechsel im Restaurant Remsstuben

Am kommenden Wochenende hat das Restaurant im Bürgerzentrum noch regulär geöffnet. Dann geht für Waiblingen eine gastronomische Ära zu Ende: Nach 19 Jahren als „Remsstuben“-Pächter und als Chef der Herbst Genussmanufaktur verabschiedet sich Michael Herbst. Der Sommer wird für eine Umbaupause genutzt. Die Nachfolger stehen in den Startlöchern – mittlerweile gibt’s auch einen Starttermin.

In den letzten Tagen fanden und finden unter Regie von Michael Herbst noch einige große Veranstaltungen wie Schulabschlussfeiern, Abibälle und Hochzeiten im Bürgerzentrum statt, die von den Remsstuben bewirtet werden. Im Gemeinderat wurde der Restaurantleiter offiziell aus den städtischen Diensten verabschiedet.„Sie waren der Chef und gleichzeitig die gute Seele der Remsstuben“, sagte Oberbürgermeister Sebastian Wolf und zitierte die Antwort, die Michael Herbst Gästen häufig gab und die ihn zugleich charakterisierte: „Sehr, sehr gerne.“ Nie sei er sich zu schade gewesen, sich um jede auch noch so kleine Kleinigkeit persönlich zu kümmern.

Sanierung von Sanitärräumen und Küche kostet fast eine halbe Million

Bis Ende August bleiben die „Remsstuben“ unter anderem für Baumaßnahmen in der Küche und Sanierung des Toilettenbereichs im Remskeller. Zu erneuern sind unter anderem Induktionsherdblöcke, Kühlschubladen, Küchenabluft und Kühlhausverdampfer, Fettabscheider sowie Umkleiden und Duschen für Mitarbeiter – und nicht zuletzt die Toiletten des Remskellers. Für bauliche Instandsetzung und die erneuerte Küchenmöblierung investiert die Stadt Waiblingen rund 480.000 Euro.

Großbrand und Pandemie überstanden

Michael Herbst habe, so der Oberbürgermeister in seiner Abschiedsrede, ein großes Team dirigiert und geleitet, das „mit viel Zuwendung und Herzlichkeit die Gäste bewirtete und umsorgte“. Dies sowohl bei Großveranstaltungen in den Sälen mit über 1000 Personen über Familienfeiern als auch bei den vielen einzelnen, älteren Herrschaften, die nahezu täglich zum Mittagessen in die Remsstuben kommen und für die das Restaurant so etwas wie ein zweites Zuhause sei. Höhen und Tiefen hat der langjährige Pächter erlebt, die Tiefen lagen in äußeren Umständen begründet: Baumaßnahmen, die Sanierung der Tiefgarage, der Großbrand des Büze – und dann auch noch die Corona-Pandemie.

Neustart im September

Michael Herbst geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Am Standort Bürgerzentrum gefalle ihm, dass es – wie der Name sagt – tatsächlich von den Bürgern genutzt und geschätzt werde. Auch wenn die Arbeit nicht viel Raum fürs Privatleben ließ – „sie hat immer Spaß gemacht“. In der Hoffnung, dass er künftig mehr Luft dafür hat, gab’s zum Abschied von der Stadt einen Remstal-Gutschein für Freizeit-Aktivitäten und einen für eine Kulturveranstaltung im Büze.

Die neuen Pächter Anke Kamuf und Markus Piotrowski eröffnen Anfang September. Die Küche bleibt weiter vorwiegend schwäbisch. Vom 10. September an finden auch wieder größere Veranstaltungen in den Sälen statt, die dann vom neuen Remsstuben-Team betreut werden.