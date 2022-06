B14-Anschlussstelle Waiblingen/Korb: Baustelle und Sperrung ab Montag (13.6)

Im Bereich der Kreisstraße K 1858 an der Anschlussstelle Waiblingen-Nord und Korb zur B14 beginnen am Montag, 13. Juni, Vorarbeiten für den Ersatzbau der Unterführung. Die K 1858 unterquert an dieser Stelle die Bundesstraße. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart vergangene Woche in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Vorarbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 5. August, andauern.

Welche Auswirkungen die Baustelle auf den Verkehr hat

Während der Bauarbeiten ist für die die K 1858 keine Sperrung vorgesehen. Autofahrer müssen allerdings im Baustellenbereich mit einer Fahrbahnverengung rechnen. Anders sieht es für Radfahrer und Fußgänger aus. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, so das Regierungspräsidium Stuttgart, müsse der Rad- und Fußweg vollgesperrt werden.

Der Rad- und Fußweg verläuft parallel zur Straße. Eine ausgeschilderte Umleitung erfolgt von Waiblingen aus über die Korber Straße - Überquerung B 14 - Feldweg/Kleinheppacher Weg - Südstraße - Waiblinger Straße (Korb). Von Korb ausgehend erfolgt die Umleitungsstrecke analog in gegengesetzter Richtung, so das Regierungspräsidium.

Vorarbeiten für den Ersatzbau der Unterführung

Es wird eine Hochdruckgasleitung in die Fahrbahn in Fahrtrichtung Korb verlegt. Diese Maßnahme sei für die späteren Arbeiten des Ersatzneubaues notwendig, heißt es in der Mitteilung, da die aktuelle Lage der Hochdruckgasleitungen Konfliktpunkte mit dem Brückenneubau aufweist. Die Unterführung der K 1858 bestehe aus zwei Teilbauwerken aus dem Jahr 1975.

Aufgrund von Verkippungen der sogenannten Widerlager infolge von schlechten Bodenverhältnissen sollen die beiden Bauwerke durch einen lagegleichen Ersatzneubau ausgetauscht werden, heißt es in der Mitteilung. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Zeitraum von 2023 bis 2025 stattfinden. Der Bund investiert mit der Gesamtmaßnahme rund 7,1 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur.