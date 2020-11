Der Winter naht, die Weihnachtszeit – und damit auch die hohe Zeit der Kirchenmusik. Im Corona-Jahr 2020 aber ist alles anders, Konzerte sind nicht erlaubt, solange der (Teil-) Lockdown anhält. Oder doch? Am Samstag, 21. November, werden in der Waiblinger Michaelskirche das Doppelkonzert d-Moll für zwei Violinen und Orchester und Solokantaten von Johann Sebastian Bach erklingen. Eine Ausnahme in der Corona-Verordnung macht’s möglich.

Es sind schwere Zeiten, auch für die Kirchenmusik.