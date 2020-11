Wer an der Haltestelle Neustadt-Hohenacker täglich auf die S-Bahn wartet, dem ist die dortige Baustelle sicher schon aufgefallen. Pendler fragen sich da natürlich gleich Folgendes: Führt diese zu Beeinträchtigungen – etwa durch wegfallende Parkplätze und Verspätungen? Wie lange dauert das Ganze?

Fakt ist, dass die Bahn an der S-Bahn-Haltestelle Neustadt-Hohenacker seit 7. Oktober 2020 die Überdachung an Gleis eins saniert. Und am Waiblinger Bahnhof stehen 2021 ebenfalls Arbeiten