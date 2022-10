Bahnhof Neustadt: Stadt Waiblingen bestätigt Auszug der Mieter - Ärger über Müll

Eine kleine Müllhalde aus Müllsäcken, alten Möbelstücken und offen herumliegendem Abfall hat vor dem Gebäude des Bahnhofs Neustadt für Aufregung gesorgt. Am Donnerstag, 6. Oktober, informierte unsere Redaktion ein Bürger und sprach von einem „Schandfleck“. Der Müll lag verstreut rund um einen großen, roten Container einer Entsorgungsfirma, den unsere Fotografin dort schon Ende August fotografierte – damals noch ohne den Unrat drum herum.

Yakup Yurdakul kaufte 2019 das Bahnhofsgebäude in Neustadt

Eigentümer Yakup Yurdakul, der das Bahnhofsgebäude 2019 im Rahmen einer Auktion von der Deutschen Bahn erworben hat, weist die Verantwortung für den herumliegenden Müll von sich. Er geht davon aus, dass jemand den Abfall absichtlich auf dem Boden verteilt hat. Den auf dem Boden liegenden Unrat hat der Eigentümer nach eigenen Angaben noch am Donnerstag beseitigt.

Die Stadt Waiblingen erhielt am 4. Oktober 2022 den ersten Hinweis auf den Müll

Oliver Conradt, Abteilungsleiter Ordnungswesen in Waiblingen, teilte unserer Redaktion mit, dass am Dienstag, 4. Oktober 2022, die Stadt den ersten Hinweis über Sperrmüll und sonstigen Müll auf dieser privaten Fläche erhalten hat. Grundsätzlich seien die Grundstücksbesitzer oder die Verursacher in der Pflicht, Abfall ordentlich zu entsorgen. Beim Bahnhof Neustadt handelt es sich laut Oliver Conradt um eine laufende Entrümpelung. „Unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Bahnhofsgebäudes darf der Bahnbetrieb nicht gestört werden“, erläutert der Abteilungsleiter. Die Deutsche Bahn als Voreigentümerin bleibe trotz Verkauf weiterhin in der Pflicht, einen störungsfreien Bahnbetrieb zu gewährleisten. „Es bleibt das Ziel der Stadt Waiblingen, dass es letztlich gemeinsam mit dem Eigentümer sowie der Deutschen Bahn zu einem zufriedenstellenden Miteinander kommt.“

Baubürgermeister Dieter Schienmann: Die Stadt hat am 21. September 2022 alle Wohnungen betreten können

Die Möbel und Müllsäcke, die nun jüngst für alle zu sehen waren, stammen laut Yakup Yurdakul aus einer Wohnung im Bahnhof, die er einst vermietet hat. „Da gab es einen Messi in der Wohnung“, sagt er. Er habe die Wohnung nun räumen lassen. Yakup Yurdakul betont, dass alle Mieter ausgezogen seien und es vor rund zwei Wochen einen Termin mit Vertretern der Stadt gab. Das bestätigt auch der Waiblinger Baubürgermeister Dieter Schienmann: „Die Stadt hat bei einem Ortstermin am 21. September alle Wohnungen betreten können und es wurde festgestellt, dass die Wohnungen nicht mehr bewohnt sind.“

Wegen der Wohnungen gab es eine lange juristische Auseinandersetzung mit der Stadt Waiblingen. Yakup Yurdakul hatte einst ohne Genehmigung das denkmalgeschützte Gebäude umbauen lassen – und im Sommer 2020 zogen die Mieter ein. Der Eigentümer schaffte damit Tatsachen, obwohl die Stadt mit einem Bescheid vom 29. Oktober 2019 die Nutzung der Räume zu Wohnzwecken untersagt hatte.

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart

Zur juristischen Auseinandersetzung mit der Stadt Waiblingen äußerte sich Yakup Yurdakul dann nach einer Stellungnahme zum Jahreswechsel 2020/2021 rund eineinhalb Jahre nicht mehr öffentlich, nachdem er zuvor immer sehr auskunftsfreudig war. Es gab Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart, auch gingen einige Mieter vor Gericht, da sie ihre Wohnungen nicht verlassen wollten. Sie scheiterten jedoch: Ihre Anträge wurden abgelehnt.

Dass in dem Bahnhofsgebäude niemand wohnen darf, begründete die Stadt Waiblingen unter anderem mit dem Verdacht auf gesundheitsgefährdende Lärmimmissionen und wegen eines fehlenden zweiten Fluchtwegs. „Aufgrund der Gefahr für Leib und Leben und der Möglichkeit, dass Personen das Gebäude nutzen und dabei gefährdet werden könnten“, ordnete die Stadt damals den Sofortvollzug an, wie im Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart nachzulesen ist.

Yakup Yurdakul, dessen Familie nach eigenen Angaben in ganz Deutschland Bahnhöfe gekauft hat, möchte nun am Bahnhof in Neustadt künftig keine Wohnungen mehr an Privatleute vermieten. Dort soll nur noch die untere Etage des Gebäudes als Shisha-Bar und Kneipe genutzt werden. Dabei hofft Yakup Yurdakul auf einen Neuanfang mit dem neuen Oberbürgermeister Sebastian Wolf.