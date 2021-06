Von einem zweiten „Stuttgart 21“ zu sprechen, wäre stark übertrieben, aber was für die Internationale Bauausstellung an Ideen im Raum steht, könnte für Waiblinger Verhältnisse durchaus umwälzend werden: So sieht eine mögliche Überlegung vor, den Busbahnhof tiefer zu legen und so für eine Neugestaltung frei zu machen. Unabhängig davon plant die Bahn den Neubau eines digitalen Stellwerks und eine gründliche Modernisierung der Bahnhofsgebäude.

Bisher klang die Nachricht, dass Waiblingen