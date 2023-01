Bahnhofstraße Waiblingen: Baustelle und Sperrung noch bis März

Seit Mitte Oktober wird in der oberen Bahnhofstraße gegraben. Während Autofahrer sich schon fast daran gewöhnt haben, dass sie in diesem Abschnitt eine Einbahnstraße geworden ist, spüren Anwohner den Parkplatz-Druck. Bei dieser Situation wird es noch eine Weile bleiben, denn die Bauarbeiten verzögern sich. Nach jetzigem Stand hoffen die Stadtwerke Waiblingen, die Teilsperrung im März aufheben zu können.

Verärgert wandte sich eine Anwohnerin ans Ordnungsamt und an die Waiblinger Kreiszeitung. Sie empörte sich, da in der oberen Bahnhofstraße und Weidachstraße Strafzettel verteilt worden seien. Parkverbote dort bestünden seit Beginn der Baustelle – „egal ob am jeweiligen Abschnitt gearbeitet wird oder nicht“. Für Anwohner gebe es keine Ausweichmöglichkeiten, um ihre Autos zu parken. Dabei sei es gar nicht nötig, Tag und Nacht an den Parkverboten zu parken, sondern wenigstens „stundenweise, um zum Beispiel Kinder oder schwere Einkäufe aus- und einzuladen“.

Baustellen stecken voller Unwägbarkeiten

Die Weidachstraße wird als Umleitungsstrecke genutzt. Während für die Verkehrsregelung die Stadt verantwortlich ist, liegt die Zuständigkeit für die Baustelle bei den Stadtwerken. Erneuert werden Gas- und Wasserleitungen sowie die Mittelspannungskabel im Bereich von der Weidachstraße bis zur Devizesstraße. Aktuell wird nach Auskunft eines Sprechers der Hauptgraben verfüllt. Es folgten dann noch die Hausanschlüsse für Gas und Wasser. Im Anschluss sind die Arbeiten für die Stromtrassen an der Reihe, dann die restlichen Füllarbeiten und der schlussendliche Asphalteinbau.

Spektakulärer Zwischenfall: Rohrbruch im Oktober

Die Dauer einer Baustelle, so die Stadtwerke weiter, sei immer auch von Faktoren abhängig, auf die kein Einfluss genommen werden könne: Wetter, Bodenklasse, Asphaltstärke. Diese könnten beim Erstellen des Bauzeitenplans nur bedingt berücksichtigt werden.

Auch für das neue Hotelgebäude der „Loginn Achat“-Kette am Standort des früheren Hotels Koch war ein Hausanschluss zu erstellen. Völlig unvorhersehbar war der große Wasserrohrbruch in der Devizesstraße im Oktober. Dabei wurde der Fahrbahnbelag auf der gesamten Breite auf einer Länge von rund 30 Metern angehoben und unterspült. Eine Woche dauerte es, bis die Devizesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

„Derweil wird mit zwei Kolonnen parallel an den verschiedenen Maßnahmen gearbeitet, mit dem Ziel, die Straße möglichst früh wieder freigeben zu können“, beteuert der Stadtwerke-Sprecher.