Bald wieder Baustelle und Umleitung in Waiblingen-Neustadt

Wegen Baumaßnahmen kommt es in Neustadt an der Kreuzung Neustadter Hauptstraße/Klinglestalstraße erneut zu „Verkehrseinschränkungen“, so die Stadtwerke Waiblingen.

Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen am Mittelspannungsnetz verlegen die Stadtwerke hier Leerrohre. Die Arbeiten sollen von Montag, 28. November, bis voraussichtlich 23. Dezember 2022 dauern.

„Die Umleitungen sind ausgeschildert“, so die Stadtwerke.

An der Kreuzung gab es vor kurzem bereits Bauarbeiten, die teils zu Staus führten.