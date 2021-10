Auf der Baustelle für das neue Landratsamt an der Rötestraße in Waiblingen laufen die Arbeiten trotz beengter Verhältnisse auf Hochtouren. „Der Hochbau kommt gut voran“, sagt Dirk Braune, Geschäftsführer der Kreisbau-Gesellschaft, unter deren Regie das Verwaltungsgebäude errichtet wird. Von den aktuellen Lieferengpässen in der Branche sei das Projekt nicht betroffen, zumal die Verfügbarkeit des Materials rechtzeitig sichergestellt worden sei.

Ende 2022 oder Anfang 2023