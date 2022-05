Bauarbeiten beim VfL Waiblingen: „La Nonna“ zieht in Ex-„Vorratskammer“

Bereits im Februar wurde auf der Facebook-Seite des italienischen Restaurants „La Nonna“ verkündet: „Das Restaurant wird es in gewohnter Form nicht mehr geben.“ Vor Ort: eine Baustelle. So beliebt, wie der Biergarten beim VfL Waiblingen am Oberen Ring im Sommer ist, so trist liegt er nun da. Im Hintergrund steht ein Bagger, der Bereich neben der kleinen Bühne ist abgesperrt.

Angelo Sapia, Inhaber des Familienbetriebs „La Nonna“ erzählt, dass das Restaurant bereits seit vergangenem Jahr nicht mehr existiert: „Unser Verpächter, der VfL Waiblingen, hat den Bereich des Restaurants umgebaut“. Dort, wo einst der Duft von Pizza die Luft erfüllte, sind laut Sapia nun Therapieräume. Doch für den Wirt soll es einen attraktiven Ersatz geben.

Dort, wo sich derzeit die Baustelle befindet, wird das Holzgebäude der früheren „Vorratskammer“ aus Weinstadt (auch „Arche“ genannt), das bereits 2021 aus Weinstadt nach Waiblingen aufs VfL-Gelände geholt wurde, aufgebaut. „Derzeit wird noch das Fundament gegossen“, sagt Angelo Sapia, dann könne der rund 24 Tonnen schwere Holzbau in den Biergarten transportiert werden. „Wir hoffen, dass wir Mitte oder Ende September fertig sind und die ‘Arche’ in Betrieb nehmen können.“

Durch die „Arche“ im Biergarten zentralisiert sich der Gastrobereich des „La Nonna“. Die räumliche Trennung von Gastronomie und Biergarten sei kompliziert gewesen, denn dadurch, dass sich das Restaurant im Obergeschoss des Gebäudes befunden hatte, waren die Wege länger.

Das Holzgebäude bringt nicht nur Restaurant und Biergarten räumlich näher zusammen, sondern schafft auch Plätze: Insgesamt erwartet Angelo Sapia, im nächsten Jahr etwa 300 Plätze im Biergarten und der „Arche“ anbieten zu können: „Innen sind es 35 Plätze und auf der Terrasse noch einmal 50.“ Dennoch möchte der Restaurantbetreiber davon absehen, die beiden Bereiche gänzlich zusammenzubringen. „Das Restaurant hat ein ganz anderes Preisgefüge“, sagt er.

Diesen Unterschied möchte Angelo Sapia auch optisch hervorheben, denn „die Arche wird höher gebaut werden als der Biergarten“. Und zwar etwa auf die Höhe des Eingangsbereiches, der sich neben der Terrasse befindet.

Hochwasserschutz: Langes Warten auf die Baugenehmigung

Auch wenn die „Arche“ noch nicht in Betrieb genommen werden kann, wird der Biergarten demnächst öffnen. Der VfL geht von Juni aus. „Dann sollten die Bauarbeiten beendet worden sein“, sagt Sapia, denn er weiß: Seine Gäste schätzen besonders die Ruhe im Biergarten. Im Herbst dann, wenn das Projekt „Arche“ fertiggestellt sein soll, wird das Restaurant den Biergarten ablösen. „In diesem Jahr existieren die beiden noch getrennt voneinander, im nächsten Jahr dann parallel“, so Sapia. Aktuell könne die Pizza zum Mitnehmen erworben werden. Für Ende Juli sind bereits die ersten Events mit Livemusik geplant.

Wenn es nach dem Wirt des „La Nonna“ geht, hätten die Bauarbeiten jedoch schon früher starten können. Doch dadurch, dass das Gebiet, in dem sich der Biergarten befindet, ein Hochwasser-Schutzgebiet sei, liege die Zuständigkeit beim Landratsamt - und das habe laut Sapia einige Zeit gebraucht. Die Baugenehmigung ist jetzt aber erteilt worden. Der VfL Waiblingen schrieb am vergangenen Freitag an seine Mitglieder: „Nach über einem Jahr Genehmigungsverfahren zur Errichtung unseres ‘Gastronomiegebäudes’ mit Biergarten, haben wir nun die lang ersehnte Baugenehmigung erhalten. Trotz der tollen Unterstützung des städtischen Bauamts zog sich das Genehmigungsverfahren lange hin. Das VfL-Gelände liegt komplett im Wasserschutzgebiet sowie im Überflutungsbereich der Rems. Daher mussten umfangreiche Gefährdungsabschätzungen und ein hydrogeologisches Gutachten erstellt, Überflutungsflächen neu berechnet und in Pläne umgesetzt werden.“

"Vorratskammer"-Holzhülle wird innen hergerichtet

Parallel zum Biergartenbetrieb im Sommer wird die ehemalige „Vorratskammer“ nun innen hergerichtet, sagt VfL-Geschäftsführer Jochen Griesmeier unserer Redaktion.

Im September sollen noch Grabungsarbeiten stattfinden, im Oktober könnte das neue Gebäude dann eröffnet werden. „Die Zusammenlegung von Gastronomie und Biergarten wird richtig gut werden, davon sind wir überzeugt. Unsere Vorfreude auf das was kommen wird, ist mächtig groß“, so Griesmeier im Newsletter an die Mitglieder. Trotzdem wäre es für das „La Nonna“ gut gewesen, früher eröffnen zu können, denn die Corona-Pandemie ist auch an dem Familienbetrieb nicht spurlos vorbeigezogen. Angelo Sapia zahlte sein Personal nach eigenen Angaben selbst aus, denn kündigen wollte er niemandem. Generell sei der Betrieb aber „gut über die Runden gekommen“. Mit Hilfe der staatlichen Leistungen konnten die Kosten getragen werden. Im Sommer sei stets für die Wintermonate, in denen der Biergarten geschlossen hatte, vorgearbeitet und gespart worden.

Folge des Kriegs in der Ukraine: "La Nonna" erhöht Preise

„Die Effekte der Pandemie lassen zwar langsam nach“, sagt Sapia, doch nun stünde die nächste Hürde bevor: Durch den Krieg in der Ukraine sind die Preise hochgegangen. „Der Preis für Mehl ist von 50 Cent auf 1,20 Euro pro Kilogramm gestiegen“. Öl sei teilweise gar nicht verfügbar gewesen, weil der Großhandel auch Privatpersonen den Zugang ermöglicht hatte. „Wenn ich jetzt Öl brauche, muss ich ins Lager des Marktes gehen, denn das bekommt man nur noch auf Anfrage“, erzählt Sapia.

Mittlerweile erwägt er, Lieferpreise für seinen Service zu verlangen. Außerdem musste das „La Nonna“ die Preise für die Gäste um etwa 20 Prozent erhöhen.