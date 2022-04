Die Bauarbeiten zum Erweiterungsbau des Landratsamts auf dem Parkdeck schreiten weiter voran. Für die restliche Bauzeit bis Mitte 2024 ist laut Pressemitteilung die Verlegung des Fußgängerüberwegs von der Schorndorfer Straße in Richtung Alter Postplatz (AOK-Kreuzung) erforderlich. Der Fußgängerüberweg wird ein Stück höher, also weiter in Richtung Alte Bundesstraße verschoben.

Es kann zu einzelnen Sperrungen von Fahrstreifen kommen

Die Umbaumaßnahmen erfolgen im