Bauarbeiten im Bahnhof Waiblingen: Was wird gemacht?

Im Bahnhof Waiblingen wird aktuell gebaut. In der Unterführung, durch die Passagiere die Treppen zu den Bahnsteigen erreichen, ist eine Seite zu großen Teilen gesperrt, Bauarbeiter haben provisorische Wände eingezogen. Was passiert hier?

Auf Anfrage teilt die Deutsche Bahn mit: In der Personenunterführung werden die Treppenstufen und Wandbeläge saniert. „Damit die Reisenden die Unterführung weiter nutzen können, finden die Arbeiten in verschiedenen Bauabschnitten statt“, so eine Bahnsprecherin.

Erst Ende 2021 ist in der Unterführung modernisiert worden, beispielsweise mit LED-Lampen für mehr Helligkeit und Graffiti-Kunst gegenüber der Treppe zum Hauptgebäude.

Der Bahnhof Waiblingen soll insgesamt aufwendig saniert werden, die Fassade an der Vorderseite des Hauptgebäudes soll zum Beispiel künftig bepflanzt sein. Das hängt aber an der Finanzierung des Bundes.

Nach wie vor keine Lösung gibt es für das seit Frühjahr 2021 leerstehende Lokal am Bahnhof Waiblingen, die frühere Kneipe „D-Zügle“.