Bauarbeiten in Waiblingen: Fuß- und Radweg an der Westumfahrung bald gesperrt

Weil am Weg parallel zur Westumfahrung in Waiblingen Bauarbeiten stattfinden, müssen Fußgänger und Radfahrer für einige Wochen auf andere Routen ausweichen.

Der Weg, der zwischen der verlängerten Max-Eyth-Straße Richtung Westumfahrung und dann parallel zu ihr nach Süden Richtung Bahngleise/Waiblinger Tor/Fellbach verläuft, wird aufgegraben.

Dort werden Schutzrohre für Stromleitungen verlegt. Die Arbeiten haben bereits begonnen.

Stadtwerke: Straßenverkehr nicht betroffen

Eine Vollsperrung des Wegs beginnt laut Stadtwerke-Sprecher Michael Sigel voraussichtlich in der Kalenderwoche 46, also zwischen 14. und 18. November. Der Weg ist dann bis in den Januar hinein gesperrt.

Der Straßenverkehr auf der Westumfahrung ist laut Stadtwerken nicht betroffen.