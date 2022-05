Bauarbeiten an der Treppe Querspange in Waiblingen werden fortgesetzt

Bereits im September vergangenen Jahres wurde die marode Treppenanlage vor dem Gebäudekomplex Querspange saniert. Nun finden – wie die Stadt Waiblingen in einer aktuellen Pressemitteilung mitteilt – seit Montag (9. Mai) an der Treppe erneut Bauarbeiten statt.

Bauwerk soll abgedichtet werden

Das beauftragte Bauunternehmen befasst sich mit der Abdichtung des Bauwerks, die spröde geworden war, heißt es in der Mitteilung. Das habe sich erst nach dem Abtragen des Plattenbelags im vergangenen September 2021 herausgestellt, den die unterhaltspflichtige Stadt nun erneuern will. Das wiederum sei erst möglich, wenn die Bauwerksabdichtung vorgenommen ist, heißt es aus dem Waiblinger Rathaus, denn unter der Treppenanlage befinden sich die Tiefgarage und Einzelhändler.

„Die Eigentümergemeinschaft hatte im November ein Bauunternehmen beauftragt – bei der Stadt Waiblingen als Jahresbauunternehmer bekannt – das die Abdichtung übernimmt“, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Bauarbeiten erst bei beständigen Temperaturen möglich gewesen

Weshalb die restliche Sanierung erst im Mai fortgesetzt wird? Diese Arbeiten sind laut Michael Knefel von der Abteilung Straßen und Brücken aber erst möglich, wenn die Temperaturen beständig, also auch nachts, bei sechs Grad plus liegen. Dies sei erst jetzt der Fall, so dass die Arbeiten in der nun wärmeren Jahreszeit vorgenommen werden können. Die Maßnahmen sollen voraussichtlich bis Mitte der Kalenderwoche 20 andauern.

Genauer Termin steht nicht fest

Im Anschluss wird die Stadt Waiblingen neue Platten auf den öffentlichen Wegen aufbringen. Der genaue Termin stehe noch nicht fest.