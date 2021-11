Vier- bis fünfgeschossige Gebäude sollen an der Unteren Lindenstraße in Waiblingen entstehen – für Wohnungen und Gewerbe. Zwei davon werden mit einer gemeinsamen Tiefgarage geplant. Im vorderen Bereich an der Bahnhofstraße ist ein fünfgeschossiges Gebäude mit begrüntem Innenhof geplant. Die beiden unteren Geschosse sollen gewerblich genutzt werden, in den anderen sind Wohnungen vorgesehen. Ein drittes Gebäude soll dahinter entstehen – viergeschossig mit einem zurückgesetzten fünften