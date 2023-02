Baustelle an Hallenbad-Kreuzung in Waiblingen: Stau, Umleitung und Parkverbot

„Alles im Zeitplan“: So lautet das erste Zwischenfazit zur Baustelle an der Hallenbad-Kreuzung in Waiblingen. Hier sind seit dem frühen Montagmorgen (20.02.) Bauarbeiter und schwere Maschinen im Einsatz, um die Fahrbahn zu sanieren und die Ampelanlage zu erneuern. Autofahrer müssen sich bis Samstag, 25. Februar, auf Umleitungen und Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Was soll in den nächsten Tagen noch passieren?

Im morgendlichen Berufsverkehr staute sich der Verkehr an der Kreuzung

Vor sieben Uhr wurde die Baustelle abgesichert, sagt Michael Knefel von der Abteilung Straßen und Brücken der Stadt Waiblingen. Er überwacht den Umbau der Signalanlage auf der Hallenbad-Kreuzung.

So wurden unter anderem Schilder aufgestellt und mehrere Spuren mit rot-weiß gestreiften Leitbaken abgesperrt. Im morgendlichen Berufsverkehr habe es sich noch etwas gestaut, weil zum einen die Ampelanlagen noch im Einsatz waren, aber zum anderen einige Fahrspuren weggefallen sind, so Michael Knefel. Dieses Problem habe sich mit Abschalten der Ampeln aufgelöst. Schilder zeigen nun an, welche Verkehrsregeln gelten. „Seit acht Uhr läuft der Verkehr flüssig“, sagt er.

Auch in den umliegenden Straßen, in denen der Verkehr von der Hallenbad-Kreuzung umgeleitet wird, kommt es kaum zu Stillstand. „Es läuft“, sagt Hans-Günter Aeckerle, Anwohner und Vorsitzender des Arbeitskreises „Waiblingen engagiert“. Damit der Verkehr, zum Beispiel Busse, die Umleitung passieren können, herrscht am Straßenrand Parkverbot. „Man merkt den Verkehr schon“, sagt Hans-Günter Aeckerle. „Aber mir der Umleitung müssen wir leben.“

Diese Ampelanlagen werden in Waiblingen noch umgerüstet

Bereits am Montagmittag kann sich der Baufortschritt sehen lassen: „Auf der alten Bundesstraße wurde der Straßenbelag rausgefräst“, sagt Markus Kaltenbacher. Er ist für die Fahrbahnsanierung und die Erneuerung der Markierungen zuständig. Nun muss er vor Ort prüfen, ob weitere Risse und Beschädigungen unter dem Straßenbelag im Anfahrts- und Abbremsbereich zum Vorschein kommen. Falls ja, muss eine weitere Schicht des Straßenbelags entfernt werden. Auch mit der Zusatzarbeit liege man im Zeitplan, so Markus Kaltenbacher.

Der Hauptgrund für die Sperrung der Hallenbad-Kreuzung ist der Umbau der Ampelanlage, erklärt er. Im Zuge des Projekts „Regionale Mobilitätsplattform“ werden die Ampeln zu digital vernetzten Anlagen umgerüstet. Damit soll der Verkehr besser geregelt werden, beispielsweise bei Staus auf der Bundesstraße – und Schleichverkehr durchs Stadtgebiet vermieden werden. Und weil die Hallenbad-Kreuzung sowieso dafür gesperrt werden musste, habe sich die Sanierung der Straße angeboten, so Markus Kaltenbacher.

Umrüstung der Ampelanlage soll am Dienstag abgeschlossen werden

Bei der Erneuerung der Signalanlage lassen sich bereits nach wenigen Stunden Fortschritte erkennen. Das alte Steuergerät sei abgebaut worden, nun laufen die Vorbereitungen für den Einbau des neuen Steuergeräts für die Signalanlage, erklärt Michael Knefel. „Wenn alles gut geht, können die Arbeiten am Dienstag abgeschlossen werden“, sagt er. Damit sichergestellt wird, dass alle Kabel richtig verknüpft und angeschlossen sind, wird es am Dienstag einen Testdurchlauf mit dem neuen Steuerungsgerät geben.

Im Rahmen des Projekts werden noch weitere Ampelanlagen umgerüstet. „Die Signalanlage an der AOK-Kreuzung wurde schon umgebaut“, sagt Michael Knefel. Nun stehen noch die Ampelanlagen am Beinsteiner Tor und an der Henri-Dunant-Straße auf dem Plan. Feste Termine gebe es aber noch nicht. „Wir wollen schließlich keine weitere Baustelle eröffnen, wenn eine Hauptkreuzung in Waiblingen gesperrt ist“, sagt er.