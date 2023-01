Baustelle Landratsamt Waiblingen: Verkehrsregelung bleibt bis Mitte 2024

Der Kran hebt den Betonkübel über die Baustelle des Landratsamts am Alten Postplatz in Waiblingen: Derzeit laufen die Rohbauarbeiten für die drei Ebenen der neuen Tiefgarage. Gleichzeitig läuft die Produktion der fünf darüberliegenden Ebenen, die in Holzhybrid-Bauweise errichtet werden. Weiterhin sieht der Zeitplan so aus, dass der Anbau Mitte 2024 fertig sein soll. Für den Verkehr auf der Straße „Alter Postplatz“ bedeutet das: Die jetzige Verkehrsregelung gilt bis zum Ende der Arbeiten. „Wir versuchen natürlich, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, versichert das Landratsamt.

Gebaut wird nicht nur zwischen Villa Roller und Polizei. Auch im Westflügel des Landratsamts, der aus den fünfziger Jahren stammt und den Sitzungssaal beherbergt, haben derzeit die Handwerker das Sagen. Das Gebäude ist entkernt. Aktuell sind Brandschutzputz und Innenputz, Trockenbau und Dacharbeiten an der Reihe. Parallel wird der Austausch der Fenster und die Rohmontage der Elektrik und der sonstigen technischen Gebäudeausrüstung vorbereitet. Hier sieht der Zeitplan vor, diesen Gebäudeteil im Herbst 2023 wieder zu eröffnen.

Sanierungsbedürftig ist auch die "Pagode"

Für den Anbau wird derzeit von Baukosten in Höhe von 57,3 Millionen Euro ausgegangen. Die Sanierung des Westflügels kostet rund 7,8 Millionen. Damit wäre die Gesamtimmobilienkonzeption des Landkreises allerdings noch nicht abgearbeitet. Konkret in Planung ist die Sanierung des Hochhauses, das wie der Sitzungssaal aus der Gründerzeit des Landkreises stammt. „Schon aus Gründen des Brandschutzes müssen wir hier handeln und derzeit beispielsweise eine weitere Treppe als Fluchtweg anbringen“, sagt Pressesprecherin Martina Keck.

Für die Sanierung des Pagodenbaus sind bisher keine Planungsmittel im Kreishaushalt veranschlagt. Die Strategie, die Bauprojekte in mehreren Stufen anzupacken, um mit Blick auf die Kosten „auf Sicht“ zu fahren, erweise sich gerade in der aktuellen Lage als „vorausschauend und zielführend“.

Einzug in den Neubau Rötestraße voraussichtlich im Mai 2023

Deutlich weiter ist der Neubau in der Rötestraße. Nach letzten Arbeiten durch den Generalunternehmer sind die Möblierung, die Einrichtung eines Orientierungssystems und schließlich die Medientechnik dran. Wahrscheinlich im Mai 2023 können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einziehen. Im Vorfeld plant die Behörde im Rahmen des Kreisjubiläums einen „Tag der offenen Tür“ für die Öffentlichkeit.

Der neue Verwaltungsstandort bietet dem Ordnungsamt, dem Ausländeramt und dem Gesundheitsamt mit insgesamt ca. 170 Arbeitsplätzen ein neues Domizil. Nach Vergabe der Generalunternehmerleistung wurden die Kosten für das Bauprojekt auf 26,3 Millionen Euro taxiert. Aufgrund der coronabedingten Bauzeitverzögerung ist laut der Pressesprecherin mit Mehrkosten zu rechnen. Diese sind mit rund 750.000 Euro im Verhältnis zu den Gesamtbaukosten allerdings noch „überschaubar“.