Seit die Fahrradgeschäfte vor zwei Wochen wieder öffnen durften, boomt das Geschäft. Kein Wunder. Die Sonne strahlte in der letzten Zeit ohne Unterlass, es ist Frühling. Die Hauptsaison für Fahrradläden beginnt – durch die coronabedingten Schließungen – allerdings etwas verspätet.

„Ich hab so was noch nie erlebt, was hier los ist“, sagt Jochen Ries. Der Inhaber von Fahrrad Ries in der Waiblinger Innenstadt hat keine Zeit, um mit der Zeitung zu telefonieren. Seine Frau S