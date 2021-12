Mit dem nun beginnenden Abriss der Landratsamts-Tiefgarage am Alten Postplatz fallen 248 Stellplätze für Besucher und Mitarbeiter weg. Bis das Nachfolger-Gebäude in Betrieb gehen kann, werden voraussichtlich zweieinhalb Jahre vergehen. Wo all die Autos in Zukunft geparkt werden sollen? Die Kreisbehörde bietet Ausweich-Parkplätze für Beschäftigte an, vor allem aber setzt sie auf nachhaltige Mobilität jenseits des motorisierten Individualverkehrs.

Das Landratsamt bewirbt daher unter der