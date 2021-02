„Ein ganz klarer Fall“, gab sich der Angeklagte dem Gericht gegenüber einsichtig, „es war genau so, wie der Herr Staatsanwalt gerade gesagt hat. Es war mein Fehler, und dafür habe ich mich nun zu verantworten.“ Es war eine ganze Latte von Fehlern, die im Waiblinger Amtsgericht Richter Armin Blattner dem 63-jährigen Ruheständler entgegenhielt und wofür er ihn letztendlich zu einer Strafe in Höhe von siebzig Tagesätzen à 50 Euro, also 3500 Euro, verurteilte, dazu zu sieben Monaten Entzug der