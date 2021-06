Vier Wochen später als sonst können in diesem Jahr Erdbeeren geerntet werden, so der Beinsteiner Obst- und Gemüsebauer Daniel Schmid im Gespräch mit der Lokalredaktion. Grund dafür ist die andauernde Kälte im Frühjahr. Nachdem vor gut zwei Wochen die ersten Früchte gepflückt wurden, kommt die Erdbeersaison allmählich in Schwung, was sich bald auch im Preis bemerkbar machen wird.

Im Gegensatz zu den Erdbeeren hat das Wetter dem Spargel nicht so sehr geschadet, erklärt Daniel Schmid.