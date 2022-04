Betrieb eingeschränkt: Personalnot beim Schwanen-Biergarten in Waiblingen

Biergarten-Chef Michael Sprenger ist verzweifelt. Seit Anfang Februar ist er auf der Suche nach Mitarbeitern für seinen Biergarten auf der Schwaneninsel. „Auf allen Positionen steht immer noch viel zu wenig Personal zur Verfügung“, sagt er. Im Idealfall beschäftigt er mehr als 60 Mitarbeiter in seinem Betrieb, in welchem unter freiem Himmel bis zu 800 Menschen ein lauschiges Plätzchen finden.

Kaum in die neue Biergartensaison gestartet, musste er den Betrieb nach Ostern etwas zurückfahren, da nicht genug Mitarbeiter da waren, um eine komplette Speisekarte anbieten zu können. Beispielsweise seien für das Vesperbrett, das Gäste bestellen können, mehrere Arbeitsschritte notwendig. Ähnlich ist es auch beim „Urlaubstag“ – ein Hefeteigfladen belegt mit Gemüse und Fetakäse – wie auch den unterschiedlichen Salaten. Mit zwei Mitarbeitern in der Frühschicht und er als dritter im Bunde blieb ihm keine andere Wahl, als das Angebot stark einzuschränken.

Michael Sprenger hofft, dass sich die Situation bald entspannt und es ihm nicht so ergeht wie einem Kollegen am Bodensee, wo er vergangenen Sommer ein paar Tage Urlaub gemacht hatte. Da wollte er an einem Werktag in einem Biergarten direkt am See einkehren und stand aber vor verschlossenen Toren. Die Begründung für die Schließung sei Personalmangel gewesen, habe er auf einem Schild gelesen. Dazuhin der Hinweis: „Wir nehmen jeden, er muss nur arbeiten können!“

Gesucht werden Mitarbeiter für die Küche, die Theke sowie fürs Abräumen

Ähnlich sieht es Michael Sprenger in seinem Biergarten auf der Schwaneninsel. „Teamfähigkeit wäre ganz nett“, meint er und, dass man „Spaß am Umgang mit Leuten habe“, sagt er. Ansonsten verlangt er nicht viel mehr. In alle Aufgabenfelder könne man sich schnell einarbeiten und benötige keine Vorkenntnisse. „Ich bin für jede Bewerbung dankbar“, betont er. Gesucht werden demnach Mitarbeiter für den Schanktisch, welche die Getränkebestellungen entgegennehmen, für die Küche sowie für den Spültisch und fürs Abräumen. Der Bereich Kasse sei im Moment recht gut besetzt, meint er.

In der Küche würden fünf Leute im Team arbeiten. Keinesfalls müsse man Koch für die Aufgaben sein. Die Speisen werden nach entsprechender Rezeptvorgabe zubereitet. Wichtig sei ihm lediglich, dass man relativ gut Deutsch spricht, so Sprenger, da es in dem Bereich doch einiges an Absprachen bedarf. Anders sei es bei den Arbeitsplätzen am Spültisch und als Abräumer.

Gearbeitet werde im Zweischichtbetrieb bestehend aus einer Frühschicht von 10 bis etwa 16 oder 17 Uhr und einer Spätschicht von 17 Uhr bis Betriebsschluss. Normalerweise sei das Ende eines Biergartentags gegen 23 Uhr erreicht, im Moment liege dieser aber bei 22.30 Uhr auch aufgrund des Personalmangels. Geöffnet ist der Biergarten auf der Schwaneninsel täglich bei Biergartenwetter. Wenn der Betrieb bei Regenwetter eingestellt ist, wird das auf der Internetseite oder in den sozialen Medien angekündigt.

Michael Sprenger betont, dass er relativ flexibel auf die Bedürfnisse Rücksicht nehmen könne. Wenn einer einmal in der Woche abends am Sporttraining teilnehmen möchte und deshalb an dem Abend nicht arbeiten könne, sei das kein Problem, so Sprenger. „Wichtig ist eben, dass jemand da ist und der Arbeitsplatz besetzt ist“, sagt er.

Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Bereichen

In der Vergangenheit habe er schon Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen engagiert gehabt. Ein Pastor sei unlängst Teil des Teams gewesen oder eine angehende Zahnärztin. Warum es diesmal so schwer sei, neue Mitarbeiter zu finden, darüber lässt sich laut Michael Sprenger nur spekulieren. „Es ist ein Trend, den ich schon vor der Corona-Pandemie beobachtet habe“, meint er. Eventuell hänge es mit dem Freizeitverhalten der Menschen zusammen, das sich in den vergangenen Jahren verändert hat. Mit der Corona-Pandemie sei es noch schwieriger geworden, meint er.

Dass sich viele einen anderen Job gesucht hätten in der Zeit, als alles auf unbestimmte Zeit geschlossen war, habe Michael Sprenger zwar gehört, könne er aber nur bedingt bestätigen. Von einer Mitarbeiterin weiß er, dass sie in einem Testzentrum ausgeholfen hat, eine weitere Person arbeitete im Einzelhandel. „Beide sind aber in den Biergarten zurückgekehrt“, meint er.

Wer sich bei Michael Sprenger bewerben möchte, kann eine E-Mail schicken an info@biergarten-schwaneninsel. de oder sich telefonisch melden unter Tel: 0 71 51/98 69 70. Genauso seien Nachrichten über die sozialen Medien denkbar und möglich.