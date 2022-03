Nachdem es in einer Wohnung in der Straße "Beim Wasserturm" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43 Jahre alten Mann und seiner 36-jährigen Lebensgefährtin gekommen war, verständigten die Anwohner am Sonntagabend (6. März) gegen 23.25 Uhr die Polizei.

{element}

Als die Beamten vor Ort eintrafen, zeigte sich der 43-Jährige laut Polizeibericht äußerst aggressiv und versuchte in deren Beisein, einen Zeugen anzugreifen.

Mann war nicht zu beruhigen

Da der