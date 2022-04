Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten wurde ein 41-Jähriger vom Amtsgericht Waiblingen verurteilt, weil er im vergangenen September mehrere Diebstähle in Waiblingen begangen hat, einen davon beurteilte das Gericht als räuberischen Diebstahl im besonders schweren Fall. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Zunächst soll der Angeklagte in einer Parfümerie am Alten Postplatz in Waiblingen zwei Parfüms im Wert von 175 Euro eingesteckt haben, bevor er sich