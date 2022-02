Die Bürgerstiftung Waiblingen erhält von der Volksbank Stuttgart eine Zustiftung in Höhe von 25.000 Euro. Der Vorstand der Bürgerstiftung hat beschlossen, das Stiftungsvermögen in die Erstellung eines Mehrfamilienhauses in der Winnender Straße in Waiblingen zu investieren. Das baufällige Haus Winnender Straße 32 wird dafür abgerissen.

Dort werden laut Pressemitteilung neun Wohneinheiten unterschiedlicher Größe entstehen und alle gegenüber dem regulären Mietniveau verbilligt angeboten