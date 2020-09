Was will ich beruflich machen? So lange ist es noch gar nicht her, dass ich mir diese Frage immer und immer wieder gestellt habe. Die Antwort: Redakteurin. Doch nicht für alle steht früh fest, welcher Beruf den Großteil ihres Lebens bestimmen soll. Verständlich, die Entscheidung ist schwer. Etliche Berufstests sollen helfen. „hamet“ vom Berufsbildungswerk Waiblingen der Diakonie Stetten ist einer davon. Ein Selbstversuch.

Ob ich handwerklich begabt bin? Das würde ich sofort verneinen.