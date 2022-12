Bio-Supermarkt in Waiblingen und Degerloch: Name „Naturgut“ bleibt - und sonst?

Zum 1. Januar stehen die elf „Naturgut“-Bio-Supermärkte in der Region Stuttgart unter neuer Führung. Acht davon firmieren künftig als „Denns“, drei bleiben selbstständig und werden von bisherigen Mitarbeitern übernommen. Inhaber der „Naturgut“-Märkte in Waiblingen und Degerloch ist dann Matthew Davidson. Den Namen „Naturgut“ will der 52-Jährige beibehalten.

Mitte Dezember war bekannt geworden, dass Tsiris und sein langjähriger Naturgut-Partner und Gesellschafter Meinrad Bauer sich aus dem Unternehmen zurückziehen. Sowohl er als auch Meinrad Bauer, der auch Inhaber der Eselsmühle ist, wollen dem Naturkostfachhandel laut einer Mitteilung des „BioMarkt“-Verbunds „weiterhin eng verbunden bleiben“. Näheres dazu will Niko Tsiris nicht sagen. Er wünsche dem neuen Naturgut-Chef in Waiblingen und Degerloch, Matthew Davidson, alles Gute und viel Erfolg. Er kenne ihn seit 20 Jahren als Mitarbeiter, die neue Rolle sei Davidson „wie auf den Leib geschnitten“.

„Großteil der Belegschaft“ weiter an Bord

Davidson war zuletzt Bereichsleiter der Märkte und leitete die Bereiche Bauabteilung, „Markt Design“ und Bio-Bistro. „Mein Herz hängt an Naturgut“, so Davidson gegenüber unserer Redaktion. Dem Verbund „BioMarkt“ fühle er sich persönlich eng verbunden. „Deswegen freue ich mich, dass ich mit der Übernahme der Naturgut-Märkte in Waiblingen und Degerloch das Werk von Niko Tsiris und Meinrad Bauer weiterführen kann. Dass der Großteil der Belegschaft beider Märkte diesen Weg mit mir geht, bedeutet mir viel.“

Auch für die Kundschaft „bleibt alles wie gewohnt“, sagt Davidson: „Sowohl der Name ‚Naturgut’ als auch das umfangreiche Bio-Sortiment mit vielen Erzeugnissen aus der Region und die Markteinrichtung.“

Große Veränderungen stehen also erst einmal nicht an. Die Bio-Branche generell steht derzeit vor der Herausforderung, dass Bio-Produkte wegen der Inflation eher im vermeintlich günstigen Discounter als im Fachhandel oder auf dem Wochenmarkt gekauft werden, wie der Deutsche Bauernverband jüngst festgestellt hat. Das merkt man auch bei Naturgut.