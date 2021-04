Es gibt in diesen Corona-Zeiten tatsächlich noch gute Nachrichten: Die Impfkampagne gegen Covid-19 läuft seit dieser Woche nicht nur in den Impfzentren und im Impftruck, sondern zusätzlich bei den Hausärzten. Auch Ärzte in Waiblingen und Umgebung haben begonnen, ihren Patienten den lang ersehnten Pikser zu geben. Die Gemeinschaftspraxis Korber Höhe beispielsweise hat allein am Mittwoch rund 75 Biontech-Dosen verimpft.

Alle Patienten, die zur Impf-Priorität eins gehören, sollen einen