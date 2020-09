Vom Staufer-Kastell übers Hotel Koch bis zur Bahnhofskneipe „D-Zügle“: Etliche Waiblinger Gastro-Institutionen haben in den vergangenen Jahren geschlossen oder werden in absehbarer Zeit schließen. Nicht wegen Corona, sondern vornehmlich aus Altersgründen. Der Nächste in der Reihe: Bernard Bé gué vom gleichnamigen Bistro in der Bahnhofstraße. Der Ur-Waiblinger mit französischen Wurzeln geht nach 32 Jahren in den Ruhestand.

Am 6. Februar 1988 öffnete das Bistro zum ersten Mal in den