In einem Wohngebäude in der Leintelstraße in Waiblingen-Bittenfeld sind am Montagvormittag (27. Februar) circa 1000 Liter Heizöl aus einem Öltank ausgelaufen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. „Eine unbekannte Menge von diesem Öl trat aus der Auffangwanne aus und gelangte so teilweise auch in die Kanalisation“, so die Polizeimitteilung.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort, außerdem eine Mitarbeiterin der Umweltschutzbehörde. „Es wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen, sodass bislang keine Gefahr für die Umwelt und für die Funktion der Kläranlage bestand. Die Ermittlungen zur Feststellung der Ursache des Ölunfalls dauern an.“

Feuerwehr informiert Kläranlage

Laut Feuerwehr-Pressesprecher Nick Bley war auch der bei der Feuerwehr Winnenden stationierte Gefahrgutzug im Einsatz. Zusammen mit den Winnender Kollegen hat die Waiblinger Wehr das Öl mit Bindemittel gebunden und die Lage so „unter Kontrolle“ gebracht. Das Heizöl wurde aus dem Keller herausgepumpt und laut dem Sprecher samt Bindemittel durch eine Fachfirma entsorgt.

Wie viel Öl aus dem Leck im Tank bis dahin bereits in die Kanalisation gelangt war, ist unklar. Laut Nick Bley wurde auch die Kläranlage informiert und sei mit eigenem Personal vor Ort gewesen. In der Kläranlage könne man sich dann auf das Gefahrgut vorbereiten und es unschädlich machen.

Dem Feuerwehr-Sprecher hatten Bewohner des Einfamilienhauses Ölgeruch bemerkt und daraufhin im Keller das Leck im Tank entdeckt. Sie alarmierten die Feuerwehr.