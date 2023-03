Bittenfeld: Nach Fällung von Bäumen - Ärger über beschädigten Sportpfad im Wald

Im Gemeindewald von Bittenfeld ist ein Sportpfad am Freitag, 24. März, durch Maschinen eines Forstunternehmens stark beschädigt worden – und zwar auf einer längeren Strecke bis zu einer Brücke. Wer am Bittenfelder Waldspielplatz den ersten Weg rechts nimmt, sieht gleich beim Einbiegen die tiefen Furchen. Joggerinnen vor Ort sagten, dass sie den Weg noch nie in diesem Zustand gesehen hätten. Der Waiblinger Revierförster Andreas Münz hat jetzt Stellung zu dem Vorfall genommen – und auch erklärt, ob die Fällung der Bäume mit der geplanten Versteigerung von Brennholz am Samstag, 1. April 2023, im Waldgebiet „Oberer Zuckmantel“ zusammenhängt.

Eschentriebsterben: Verursacher ist das „Falsche Weiße Stengelbecherchen“

Einige Bäume entlang des Sportpfades mussten laut Andreas Münz zum Schutz der Besucher, die den Sportpfad benutzen, aus Sicherungsgründen am 22. März und 23. März von Mitarbeitern gefällt werden. „Es waren Eschen, die von einem Pilz befallen und entweder bereits abgestorben oder soweit geschädigt waren, dass die ebenfalls befallenen Wurzeln eine Standsicherheit nicht mehr gewährleistet hätten.“ Das Eschentriebsterben wird durch den Pilz „Falsches Weißes Stengelbecherchen“ verursacht. Wären die Bäume nicht gefällt worden, hätte die Stadt Waiblingen den Sportpfad aus Sicherheitsgründen sperren müssen.

Gefällte Bäume wurden bei nasser Witterung transportiert

Um den Sportpfad nach der Fällung möglichst schnell wieder freigeben zu können, hat Andreas Münz einen Unternehmer beauftragt, die Bäume, die über dem Pfad lagen, am Freitag, 24. März, auf den Hauptweg zu rücken. „Aufgrund der unerwarteten nassen Witterung wurde der Weg dadurch leider stark in Mitleidenschaft gezogen.“ Mit dieser Maßnahme konnte der Sportpfad laut dem Revierförster allerdings direkt danach wieder freigegeben werden.

Versteigerung von Brennholz findet am Samstag, 1. April 2023, ab 13 Uhr im „Oberen Zuckmantel“ statt

Es mussten rund zehn ältere und 20 kleinere Eschen gefällt werden. „Da das Holz noch verwertet werden kann, wird ungefähr die Hälfte der Holzmenge an der Brennholzversteigerung verkauft“, betont Andreas Münz. Die andere Hälfte könne noch an Sägewerke vermarktet werden. Die Brennholzversteigerung beginnt am 1. April um 13 Uhr an der ehemaligen Deponieeinfahrt im „Oberen Zuckmantel“, die über die Kreisstraße K1849 von Bittenfeld Richtung Weiler zum Stein zu erreichen ist.

Der Weg ist nach Angaben von Andreas Münz inzwischen in Handarbeit so gerichtet worden, dass Jogger und Fußgänger den Pfad gefahrlos in der Mitte begehen können. „Personen mit Kinderwagen müssen den Hauptweg benutzen und können beim nächsten Weg rechts gefahrlos wieder zur Brücke gelangen“, erläutert Andreas Münz. Bei der nächsten längeren Trockenperiode soll der Weg von seinen Mitarbeitern wieder vollständig instandgesetzt werden.

Der Revierförster betont, dass er die vielen Waldwege im Bittenfelder Wald stets in einem guten Zustand halte, da die Wege auch stark frequentiert werden. „Wir werden auch diesen Weg für Erholungssuchende bei passendem Wetter wieder in einen guten Zustand versetzen.“