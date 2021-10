Wochenlang war der Bittenfelder Spielplatz in der Vogelsangstraße gesperrt – nun kann er seit Freitag wieder genutzt werden. Dort gibt es jetzt ein neues Klettergerüst, das bereits nach Entfernung des Bauzauns am Vormittag von Kindern der Kita an der Schillerschule ausprobiert wurde.

Die Arbeiten wurden damit sogar eine Woche früher als geplant abgeschlossen. „Der Bauablauf war sehr gut abgestimmt und verlief ohne Komplikationen“, erläutert Ortsvorsteherin Veronika Franco Olias. Die